Encontraron muerta a Maitena tras un día de búsqueda: los escalofriantes hallazgos en su casa

La menor de 14 años desapareció cuando debía ingresar a la escuela. Una cámara de seguridad captó los últimos momentos con vida.

El cuerpo de Maitena fue hallado por la policía en un descampado.

En las últimas horas se confirmó el peor final en la búsqueda de Maitena Garófalo, la adolescente de 14 años que estaba desaparecida desde el miércoles por la mañana. El sorprendente hallazgo de su cuerpo y las pistas que sorprenden en la investigación.

La última vez que vieron a Maitena fue el miércoles a las 8 de la mañana en la puerta del colegio EES N°16. Su familia encontró en su teléfono chats de números desconocidos.

La familia contó que Maitena solía ir al colegio todos los días junto a su hermana, tres años mayor. Sin embargo, ese día la adolescente le dijo que entrara, que ella tenía que saludar a una amiga, pero nunca ingresó.

Durante el mediodía, la madre de ambas fue retirarlas: en ese momento supieron que Maitena no estaba allí. Así comenzó la desesperada búsqueda.

maitena

Tras más de 24 horas de intensa búsqueda y en medio de la desesperación, la policía finalmente confirmó que la encontraron muerta. Apareció ahorcada en un árbol en lo localidad de Las Heras, por lo que los investigadores creen que tomó el tren Sarmiento en el ramal Merlo-Las Heras y viajó hasta allí.

Las últimas imágenes de Maitena con vida y los escalofriantes hallazgos en la casa

Según se puede observar en las cámaras de seguridad, a las 8:20 de la mañana del miércoles se la vio caminando sobre la calle Bicentenario en dirección al Hospital Héroes de Malvinas, a unas diez cuadras del establecimiento.

Fuentes policiales revelaron que Maitena se había ido con $40.000 y la sube cargada, pero dejó su celular en la casa, pero allí además encontraron nueve cartas de despedida en las que expresaba que “quería estar en un lugar tranquilo”.

Las últimas imágenes de Maitena, la adolescente de 14 años que econtraron muerta en Merlo

Según indicaron vecinos, la mamá desbloqueó el teléfono, allí encontró chats y llamadas de números extranjeros. “Continuamente la instigaban al suicidio y hablaban en la cotidianeidad de la idea de suicidarse como una gracia”, revelaron.

“Todo indica que se quitó la vida”, señalaron los investigadores y aseguraron que tenía todo planeado.

Junto a las cartas también había un papel con su contraseña, con la intención de que puedan acceder a él después de su muerte. Maitena había dejado mails programados para que los destinatarios los reciban en determinada fecha.

“Descubrimos con la Fiscalía y la Policía Científica que gente de la cual no sabemos nombre, sexo ni edad (porque llevan nombres ficticios) indujo a que Maitena se fuera de forma voluntaria. Estos teléfonos son extranjeros, de países limítrofes”, informó su familia en una publicación compartida en redes sociales.

Buscan a una adolescente y una mujer que están desaparecidas en Neuquén

La Policía de Neuquén informa a la comunidad que se lanzó la búsqueda de una mujer de 36 años que se encuentra desaparecida en la capital provincial, y se emitió una Alerta Nati para dar con una adolescente de 14 años.

Desde el Departamento Centro de Operaciones Policiales emitieron el comunicado para dar con la menor, tras la denuncia radicada por familiares en la comisaría 18 de Gran Neuquén Norte.

SHEILA CASTRO- DESAPARECIDA.jpg

Se trata de Sheila Valentina Cabrera, de contextura física delgada, una altura de 1,55 metros,de tez blanca, ojos oscuros y cabellos rubios cortos. La joven estaba vestida con un camperón bordó, pantalon de jeans y zapatillas blancas con negro.

Ante cualquier información comunicarse con la Unidad Fiscal de Homicidios o bien con la Comisaría 18 al teléfono 299-446089.