Indignante: camionero protagonizó cuatro choques fatales y le renovaron el carnet

La Justicia avanzó en muchos sentidos con varios casos que citaron precedente en nuestro país, pero este en particular que involucra a un camionero que provocó varias muertes, parece que todo sigue igual.

El reclamo de las familias de las víctimas

Los familiares de las víctimas que murieron a causa de la imprudencia de Nozzi no encuentran consuelo. Es por ello que ahora exigen que se revea la resolución del juez Ricardo Prati en relación a esta renovación y cómo es que sigue en libertad.

El último accidente que protagonizó fue en septiembre, cuando embistió en su camión Mercedes Benz a Rodrigo Rial (20) y Brisa Romero en una avenida de la localidad de San Nicolás.

En esa ocasión, el camionero pasó en rojo un semáforo e impactó contra la moto en la que iban los jóvenes. Brisa era integrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y prestaba servicio en San Isidro. Su pareja era empleado de comercio.

Por esta causa, el camionero está acusado de homicidio culposo doblemente agravado, un delito que, de acuerdo con el Código Penal de Argentina, conlleva una pena de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación para conducir entre 5 y 10 años.

No obstante, la calificación legal podría ser modificada a homicidio con dolo eventual, si la Justicia determina que actuó con conocimiento del riesgo y despreció la posibilidad de un desenlace fatal. En ese caso, la pena mínima sería de ocho años de prisión, con un máximo de 25 años, además de la inhabilitación para conducir.

Asimismo, el acusado había participado en tres accidentes de tránsito previos que resultaron en víctimas fatales, ocurridos en 1999, 2017 y 2019. No obstante, por estos accidentes no tiene condenas, lo que implica que no posee antecedentes penales.

"Siempre estuvo a derecho, no representa riesgo de fuga y no tiene una condena firme", justificó el juez Prati en la decisión de no impedirle que pueda renovar su carnet de conducir.

Terror en la calle Salta: camión sin frenos destrozó varios autos

La Policía de Neuquén intervino este sábado en el impresionante accidente que dejó varios autos chocados en calle Salta, cuando un camión cargado de arena circuló a contramano y sin frenos por varias cuadras. Desde la División de Tránsito aseguraron que fue "una desgracia con suerte", ya que no hubo víctimas ni heridos, y el conductor del vehículo fue dado de alta casi de inmediato.

El incidente ocurrió este sábado después de las 13, y la Policía llegó al lugar pasadas las 14. "Un vehículo, un camión que transportaba una batea cargada con áridos, transitaba por el norte de la ciudad. Accede por calle Salta y en Antártida Argentina, que es contramano en ese sector y ahí el conductor pierde el control del vehículo por una falla mecánica en el sistema de frenos", detalló el comisario.

Aclaró que el camión "fue embistiendo todo lo que encontró en el camino". En total, fueron 11 vehículos implicados, incluyendo el camión, y se estima que al menos siete quedaron totalmente destrozados. "Terminó prácticamente incrustado en una vivienda particular que tiene una extensión comercial", dijo Encina y aclaró que tras analizar la estructura, encontraron otro auto, de marca Honda, que estaba dentro del garaje y que quedó destruido por el impacto.