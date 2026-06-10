Instalarán "free shops" en pasos fronterizos terrestres: cuáles son los productos que venderán.

La autorización fue confirmada este miércoles por el Gobierno Nacional. Cuándo comenzarán a funcionar.

4Este miércoles, el Gobierno Nacional autorizó la instalación de tiendas libres de impuestos, conocidas como "free shops" , en pasos fronterizos terrestres. La normativa incorpora al ordenamiento argentino una resolución aprobada por el Mercosur en 2018 que habilita este tipo de establecimientos.

A través del decreto 438/2026, con firma del presidente Milei, el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se puso en marcha un esquema que ya funciona en Brasil, Uruguay y Paraguay. Se establece así que las compras realizadas por los viajeros en estos locales quedarán encuadradas dentro del régimen de equipaje .

De esta forma, se autoriza la venta de productos nacionales y extranjeros exclusivamente para viajeros que ingresen o egresen del país, bajo la modalidad de consumo personal. Esta medida, establece el escrito oficial, tiene como objetivo fomentar el desarrollo de las economías regionales .

La apertura de estos negocios necesitarán doble autorización: por un lado, el Ministerio de Economía deberá otorgar la habilitación comercial. Por otro, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de aprobar tanto el espacio físico como al operador desde el punto de vista aduanero.

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Cuáles son los productos que se podrán comprar en los "free shops" de pasos fronterizos

Estas tiendas estarán autorizadas a vender determinados productos exentos de impuestos a viajeros que ingresan o regresan de la Argentina. Hasta ahora, estaban habilitados en aeropuertos y puertos, y solo uno cerca de las fronteras, en Puerto Iguazú, y otro en la ciudad de Ushuaia.

En tanto, la cantidad de mercadería que se podrá adquirir estará determinada por las franquicias y límites ya vigentes para el ingreso de bienes al país. Además, los productos adquiridos deberán destinarse al uso personal y no podrán tener fines comerciales o industriales.

"Resulta necesario que la instalación y funcionamiento de las tiendas libres de impuestos se realice exclusivamente en pasos fronterizos habilitados o en ámbitos en los cuales resulte posible ejercer el control aduanero correspondiente a las operaciones alcanzadas por el régimen de equipaje", detalla el decreto.

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Cuáles son los productos que no podrán venderse en los free shop

El decreto también fija límites sobre lo que quedará fuera de las góndolas libres de impuestos.

La normativa excluye medios de transporte, partes, repuestos, aceites, combustibles, productos de la canasta básica, animales vivos y plantas. También quedan afuera armas, municiones, tabaco, cigarrillos, maquinaria agrícola, industrial o comercial, electrodomésticos de gran porte, materiales de construcción y neumáticos.

La restricción alcanza además a tejidos, hilados y calzado, con excepción de zapatillas deportivas y ojotas o chancletas. Aún así, el ministerio de Economía conserva la facultad de ampliar esa lista cuando lo considere necesario para proteger intereses nacionales.

Los free shops que ya funcionan bajo regímenes anteriores podrán continuar operando en las condiciones en las que fueron originalmente autorizados.

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Controles y sanciones: cuándo comenzará a aplicarse el nuevo régimen

La Dirección General de Aduanas podrá revocar habilitaciones ante incumplimientos detectados, previa instrucción de un sumario administrativo. Las infracciones serán sancionadas conforme a las disposiciones previstas en el Código Aduanero y en la legislación tributaria vigente.

A pesar de la publicación del decreto, la apertura de las tiendas no será inmediata. El Ministerio de Economía y la ARCA disponen de un plazo máximo de 30 días para dictar la reglamentación operativa que establecerá los requisitos de funcionamiento, los controles y los procesos de habilitación.

Una vez definido este marco normativo, se iniciará oficialmente la autorización para instalar las primeras tiendas libres de impuestos (duty free) terrestres en Argentina.