Las amenazas que llegaron tras la clausura de varios bares: el vínculo con el femicidio de Agostina Vega

El intendente de Córdoba reveló detalles sobre las amenazas, y confirmó que a un funcionario le dejaron dos balas sobre su escritorio.

Se cumplió un mes del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que estuvo desaparecida varios días, y el intendente de Córdoba , Daniel Passerini, reveló que funcionarios recibieron amenazas.

Según preciso, estas amenazas llegaron tras un control de locales nocturnos, luego de la creación de una unidad ejecutora que regula estos lugares. Esta medida se toma tras el brutal caso y el vínculo que se investiga con el bar Wachitas, donde trabajaba una de las imputadas.

Passerini aseguró que no sólo ocurrieron estas amenazas durante las clausuras, sino que además al presidente del Ente Municipal de Fiscalización y Control le dejaron dos balas sobre su escritorio tras la clausura del local "Punta Alvear".

Según indicó en diálogo con El Doce TV, el bar fue clausurado inmediatamente y el propietario denunciado penalmente por amenazas contra un funcionario municipal, luego de las actuaciones realizadas por el organismo.

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La denuncia del jefe comunal llegó mientras sigue la conmoción en Córdoba por el crimen de la adolescente de 14 años, un caso que tiene como principal acusado al empleado municipal Claudio Barrelier y que puso bajo la lupa al bar Wachitas.

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Las medidas que tomó el Gobierno tras el femicidio de Agostina

Según explicó el intendente cordobés, los vínculos directos de Barrelier con el local nocturno Wachitas desataron una crisis institucional, lo que llevó a la creación de esta unidad ejecutora que trabaja en conjunto con la Policía de Córdoba y el ministerio de Seguridad.

Asimismo, explicó que la intención de esta unidad es llevar adelante una revisión de 7.000 habilitaciones en un plazo de 90 días sobre las habilitaciones vinculadas a la actividad nocturna.

Passserini destacó que el Ente de Fiscalización incrementó radicalmente los cierres de locales irregulares, pasando de 90 a 700 clausuras en el último año. Sin embargo, reconoció que el organismo municipal opera con dificultades.

Corrupción bajo la lupa

La investigación municipal apunta a una presunta red de corrupción entre inspectores públicos y empresarios de la noche. "Muchos de estos que no han querido colaborar están procesados y detenidos", sostuvo en su diálogo con Arriba Córdoba por ElDoce. Además, remarcó que de los agentes incorporados al ente recibieron declaraciones juradas.

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Passerini reveló que ya hay 119 agentes municipales exonerados y detenidos por distintas irregularidades, y que 91 de ellos ingresaron al Estado entre 2003 y 2007 como parte de supuestos pagos de favores a empresarios nocturnos.

"Muchos de estos que no han querido colaborar están procesados y detenidos", remarcó el intendente, dejando en claro la resistencia interna que enfrenta el Ente de Fiscalización.

Cómo sigue la investigación por el femicidio de Agostina

Días atrás, el fiscal Raúl Garzón tomó declaración indagatoria este jueves, a Osvaldo Fassetta, quien seguirá detenido por encubrimiento agravado en contexto de violencia de género.

El hombre- uno de los tres detenidos hasta el momento - negó los hechos y se abstuvo de declarar. Retornó a la Cárcel de Bouwer, informaron fuentes judiciales a La Voz.

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Fassetta es amigo de Claudio Barrelier, quien está acusado por abuso sexual y homicidio triplemente calificado. Era inquilino de la casa del barrio Cofico donde se presume que ocurrió el brutal femicidio de la adolescente de 14 años.

Había gran expectativa por lo que pudiera ocurrir, ya que más allá de que Fassetta podía negar los hechos y no declarar, tal como lo hizo, había que esperar si el fiscal le mantenía la imputación o si se la agravaba. Finalmente su calificación siguió sin alteraciones.