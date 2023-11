Un sector libertario se pronunció en contra del desembarco del ex presidente al partido. El comunicado.

Diputados y senadores nacionales, parlamentarios del Mercosur y legisladores provinciales libertarios advirtieron que "durante la Presidencia del Ingeniero Mauricio Macri, se han tomado decisiones, como la de la toma de la mayor deuda de la historia argentina, hipotecando a las generaciones futuras, incluso a aquellos que todavía no nacieron. Esto hace que para nosotros sea un punto: Moral e ideológicamente es nuestro límite” , explicaron los libertarios.

Javier Milei reducirá sus apariciones en medios de cara al balotaje, una decisión en contra de los manuales de campaña para una segunda vuelta electoral donde los candidatos deben polarizar con sus propuestas de gobierno. Macri considera no sólo que LLA es una organización "infiltrable" como lo admitió públicamente antes de las generales, sino que además considera que Milei tiene liderazgo espiritual pero le falta liderazgo político.

El comunicado de los libertarios

Este miércoles, un sector de La Libertad Avanza emitió un duro comunicado contra el desembarco del jefe del PRO titulado "En defensa de las ideas y del proyecto libertario". Allí manifiestan: "Respetamos la decisión de nuestro candidato a Presidente a formar un acuerdo con Juntos por el Cambio, pero NO podemos acompañar este cambio de rumbo solo con fines electorales".

En el comunicado aclaran además que "fuimos convocados por Javier Milei, en el entendimiento de modernizar el sistema político del país, promover las ideas de la Libertad, el libre Mercado, la desregulación de la economía, en definitiva, la normalización productiva y económica del país".

El texto está firmado por la senadora nacional electa, Ivana Arrascaeta (San Luis), los diputados nacionales electos, Lisandro Almirón (Corrientes), Pablo Ansaloni (Buenos Aires), Gerardo González (Formosa), los parlamentarios del Mercosur, Fabiana Martin(Corrientes), Fabricio Cascino (Neuquén), Mario Nallar (Jujuy) y David Ocaña (San Luis), y los legisladores provinciales Gladys Liliana Salinas (Entre Ríos), Carlos Alberto Damasco (Entre Ríos) y Julia Esther Calleros Arrecous (Entre Ríos).

"Formaremos y conformaremos bloques políticos en todas las legislaturas, en todas las ciudades, y en el parlamento argentino con este objetivo, bajo la bandera del espacio que nos puso en este lugar. Respetamos la decisión de nuestro candidato a Presidente a formar un acuerdo con Juntos por el Cambio, pero NO podemos acompañar este cambio de rumbo solo con fines electorales. Recordamos que durante la Presidencia del Ingeniero Mauricio Macri, se han tomado decisiones, como la de la toma de la mayor deuda de la historia argentina, hipotecando a las generaciones futuras, incluso a aquellos que todavía no nacieron. Esto hace que para nosotros sea un punto: moral e ideológicamente es nuestro límite”, se quejan los firmantes de La Libertad Avanza al advertir que no se fusionarán con Juntos por el Cambio.