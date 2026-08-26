Luis Caputo EN VIVO anunciará medidas económicas antes del debate en Diputados

El anuncio se da en la antesala de la sesión en la que se tratará la reforma del Banco Central y los cambios en la ley de Inocencia Fiscal.

En la previa a una sesión clave en la Cámara de Diputados , el ministro Luis Caputo dará una conferencia de prensa para anunciar medidas económicas.

El ministro de Economía realizó la convocatoria a las 10 de la mañana al Palacio de Hacienda, donde dará a conocer nuevas medidas del Gobierno Nacional.

Se da en la antesala de la sesión en la que se tratará la reforma del Banco Central y los cambios en la ley de inocencia fiscal.

Previo a los anuncios, este martes el ministro se reunió con Santiago Caputo en Casa Rosada para preparar su presentación. Además, se hizo un repaso de la estrategia para afrontar una semana legislativa clave.

La expectativa es poder conseguir la media sanción de las dos iniciativas económicas impulsadas por Javier Milei: la reforma del Banco Central, que busca redefinir el funcionamiento de la entidad.

Y en paralelo, el proyecto de Inocencia Fiscal apunta a establecer nuevas garantías para los contribuyentes dentro del sistema tributario.