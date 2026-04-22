Manaos tiene cinco días para pagar $800 millones a un exempleado: cuál fue la denuncia

Por qué la empresa de la popular gaseosa debe pagarle esta suma millonaria al extrabajador, que realizaba la distribución de los productos.

Un fallo judicial obliga a la empresa de la popular gaseosa argentina Manaos, a pagar una indemnización millonaria - que pese a varios intentos de apelación - ya no admite más reclamos. La decisión de la justicia obliga a la firma a pagar una indemnización superior a los $800 millones a un exempleado.

Se trata de una denuncia que se extendió durante años y que ahora entra en su etapa final. La resolución que selló el caso fue dictada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que rechazó el último intento de la empresa por llevar la disputa a la Corte Suprema de la Nación. Con ese rechazo, la sentencia quedó firme y sin instancias de revisión.

Tras conocer esta decisión, la reacción del dueño de la compañía, Orlando Canido, fue breve pero contundente. Ante la consulta periodística, respondió con una frase que refleja el cierre del conflicto: “Se pagará” , confirmando que la empresa asumirá el impacto económico tras el fallo definitivo.

Por qué Manaos tiene que pagarle más de $800 millones a un exempleado

El monto total que la empresa debe pagarle al ex trabajador que presentó la demanda asciende a $807.676.293,72, una cifra que incluye capital, intereses y costas judiciales.

El tribunal consideró que el planteo de la empresa no tenía sustento suficiente para habilitar una instancia superior, lo que dejó a la firma sin margen de maniobra.

manaos

Además, la decisión impone un plazo concreto: la compañía debe depositar el dinero en un máximo de cinco días hábiles. De no cumplir, la deuda podría incrementarse por la acumulación de intereses.

El caso se inició a partir de la demanda de un exempleado que trabajó como distribuidor de la empresa en Mendoza, San Juan y La Pampa entre 2013 y 2022.

El trabajador alegó diversas irregularidades, denunciando que la relación comenzó formalmente en 2015, aunque sus tareas se habían iniciado en octubre de 2013 bajo modalidades de contratación que no reflejaban el vínculo real.

El hombre denunció irregularidades en su situación laboral y sostuvo que su relación con la empresa no estaba correctamente registrada. Además, la demanda incluyó reclamos por descuentos ilegales y maniobras de evasión previsional.

MANAOS OK

Entre los puntos centrales del reclamo figuran diferencias en la fecha de inicio de la relación laboral, descuentos considerados indebidos y presuntas maniobras vinculadas a aportes previsionales. A partir de estos elementos, el empleado avanzó con un despido indirecto.

La justicia laboral dio lugar a estos planteos y estableció una indemnización que, en su cálculo inicial, llegó a superar los $1.500 millones. Luego, el monto fue reducido tras una revisión que modificó la tasa de interés aplicada, aunque se mantuvo en niveles elevados. La suman que la empresa debe pagar asciende a $807.676.293,72.

Qué dijo la empresa sobre la denuncia del extrabajador

Desde el inicio del proceso, el dueño de Manaos, Orlando Canido cuestionó los criterios utilizados por la justicia para determinar la cifra. Según su visión, el cálculo resulta difícil de justificar en función de la antigüedad y el rol del trabajador.

manaos2

El empresario también vinculó el conflicto con cambios internos en la organización comercial, y planteó que este tipo de litigios responde a problemas estructurales del sistema laboral. En ese marco, sostuvo que las normas actuales favorecen reclamos que derivan en costos elevados para las empresas.

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es la composición del monto final de la indemnización. Los intereses representan una parte mayoritaria del total, con una suma que supera ampliamente el capital original. Este punto fue clave en la discusión judicial y en las críticas expresadas por la firma.

La sentencia marca el cierre de un proceso extenso y deja a la empresa frente a un desembolso inmediato. Con la frase “se pagará”, el dueño de Manaos dejó en claro que no habrá nuevas instancias de confrontación judicial y que el caso entra en su etapa final.