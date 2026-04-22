La drástica decisión de una madre para que su hijo sobreviva a un tiroteo en la escuela

En un contexto preocupante por las numerosas amenazas, la mujer fue detenida e imputada por la Justicia.

La madre del menor fue detenida e imputada por la Justicia. Foto: Diario Uno.

Una mujer quedó imputada por la Justicia, tras tomar una drástica decisión para que su hijo de 17 años pueda "sobrevivir" a un eventual tiroteo en la escuela. Esto se da en un complejo contexto en todo el país, donde se replican las apariciones de amenazas de posibles tiroteos en los colegios.

El caso se investiga como intimidación pública agravada y pone el foco en una decisión puntual: la intervención directa de un adulto en una conducta que involucró a un menor dentro de un ámbito escolar.

El episodio ocurrió en un colegio del Gran Mendoza, cuyo nombre no fue difundido. Según la investigación, un adolescente de 17 años asistió con una réplica de arma por decisión de su madre, quien le habría indicado llevarla y utilizarla ante posible tiroteos que puedan producirse.

Este polémico hecho se da en medio de una serie de amenazas que circulaban en distintos establecimientos educativos, y que lamentablemente se reproducen en gran parte del país.

escuela tiroteo La investigación apunta a la madre del adolescente, a quien se le atribuye haber sugerido el uso del objeto para intimidar

Una drástica decisión que terminó con una madre detenida

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la mujer no solo estaba al tanto de la situación, sino que tuvo un papel activo en la decisión. La fiscalía la acusa de instigar a su hijo a llevar el arma en un contexto sensible, marcado por amenazas recientes en escuelas.

El menor, por su edad, también quedó imputado como autor del hecho. La causa se encuadra dentro del delito de intimidación pública, agravado por la participación de un menor, lo que eleva la escala penal.

La normativa establece penas de entre 3 y 8 años de prisión para este tipo de conductas. La imputación no distingue entre el uso real de un arma y la intención de generar temor, un punto que resulta central en el avance del expediente.

Detención preventiva y cambio de situación

En una primera instancia, el fiscal Juan Manuel Sánchez ordenó la detención preventiva de la mujer, al considerar la gravedad de lo ocurrido y el contexto en el que se produjo. La medida incluyó su traslado a la Penitenciaría Provincial.

Entre los argumentos se valoró la relación entre los involucrados y la decisión de la madre de impulsar la conducta de su hijo. También se tuvo en cuenta la circulación previa de mensajes intimidantes en escuelas, lo que reforzó la evaluación del caso.

amenaza escuela

Sin embargo, la situación cambió pocos días después. La defensa presentó un pedido que fue aceptado y derivó en la liberación de la imputada, aunque continúa vinculada a la causa. La investigación sigue en curso y la acusación se mantiene.

Amenazas en escuelas y respuesta judicial

El expediente se inscribe en un contexto más amplio, marcado por la aparición de mensajes intimidantes en distintos establecimientos educativos. En varios casos se detectaron pintadas o advertencias que generaron temor entre alumnos y familias.

Las autoridades analizan si estos hechos responden a dinámicas que circulan en redes sociales, donde ciertos contenidos replican conductas similares. La repetición de estos episodios llevó a reforzar controles y protocolos en escuelas, con intervención de fuerzas de seguridad y equipos especializados.

En este escenario, la causa incorpora un elemento distinto: la participación directa de un adulto en la conducta investigada por el arma. Ese punto aparece como uno de los ejes centrales del expediente y será determinante en la definición judicial.