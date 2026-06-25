Pensaron que era un accidente vial, pero descubrieron una trama de robo y muerte en la autopista

Una persona yacía tendida sobre la 9 de Julio Sur en Barracas. Al investigar, la Policía descubrió que se trataba de un asaltante menor de edad abatido por un agente.

El menor murió en la Autopista 9 de Julio Sur tras un enfrentamiento con un efectivo policial durante un presunto intento de robo.

Un presunto delincuente menor de edad murió este miércoles por la madrugada tras un enfrentamiento armado con un efectivo policial en la Autopista 9 de Julio Sur , a la altura de la avenida Suárez, en el barrio porteño de Barracas .

El episodio ocurrió durante un intento de robo y provocó un importante operativo que redujo la circulación hacia la Ciudad de Buenos Aires a un solo carril.

En un primer momento, la presencia de una persona tendida sobre la autopista hizo pensar que se trataba de un accidente de tránsito . Sin embargo, con el correr de los minutos comenzó a reconstruirse una secuencia completamente diferente, vinculada con un intento de asalto y un intercambio de disparos.

Cómo ocurrió el intento de robo en la autopista 9 de Julio Sur

De acuerdo con la información preliminar, tres personas que circulaban en una motocicleta interceptaron a otro motociclista que avanzaba por la Autopista 9 de Julio Sur en dirección al centro porteño.

La principal hipótesis indica que los sospechosos intentaron obligarlo a detenerse mediante una maniobra violenta. Para lograrlo, habrían pateado la moto con la intención de hacer perder el equilibrio al conductor y concretar el robo.

Un policía mató a un delincuente menor de edad que intentó asaltarlo en la Autopista 9 de Julio Sur La Justicia investiga las circunstancias en las que el menor recibió los disparos y reconstruye la secuencia ocurrida en Barracas.

Sin embargo, la víctima resultó ser un efectivo de la Policía, que llevaba consigo su arma reglamentaria.

Frente a la agresión, el agente respondió con disparos. Durante esa secuencia, uno de los presuntos atacantes recibió impactos de bala y cayó sobre la autopista.

Las primeras actuaciones confirmaron que el fallecido era menor de edad, mientras que no trascendieron oficialmente datos sobre la identidad de los otros dos sospechosos ni si lograron escapar del lugar.

La mecánica completa del episodio continúa bajo análisis judicial y será reconstruida mediante peritajes, testimonios y otras medidas de prueba.

El operativo policial y las demoras en el tránsito

Tras el llamado de emergencia, personal policial, médicos y peritos llegaron rápidamente al lugar para asistir a la persona herida y preservar la escena.

Los profesionales del servicio de emergencias constataron el fallecimiento del joven en la autopista, mientras efectivos de la Policía de la Ciudad, Policía Científica y personal de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) comenzaron las tareas periciales.

Durante varias horas permaneció habilitado únicamente un carril en dirección a la Ciudad de Buenos Aires, situación que provocó importantes demoras para los automovilistas que ingresaban desde el sur del conurbano bonaerense.

Las restricciones se mantuvieron mientras los investigadores realizaban el relevamiento de rastros, fotografías y demás elementos necesarios para reconstruir la secuencia.

En los primeros minutos posteriores al episodio existió confusión sobre el origen del hecho, ya que el aviso inicial reportaba la presencia de una persona caída sobre la calzada y no un enfrentamiento armado.