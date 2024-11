¿Qué pasa si me inscribo cómo monotributista y no facturo? 2 posibles consecuencias

Los riesgos que podemos correr si nos inscribimos y no pagamos el Monotributo 2024.

¿Qué pasa si me inscribo cómo monotributista y no facturo?

monotributo-afip.jpeg El monotributista cuenta con beneficios como cobertura médica para él y su familia a través de una obra social.

No se estipula un límite de tiempo en el que un monotributista pueda estar sin facturar, puesto que en teoría todos los contribuyentes tienen ingresos todos los meses. En el caso de ser monotributista y no facturar, es altamente probable que se le solicite la justificación para saber por qué motivo no realizó la factura y hasta pueda proceder a una inhabilitación del Monotributo 2024 y/o aplicarle una sanción económica.