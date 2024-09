Qué pasa si soy monotributista 2024 y no trabajo

En esta nota, te contamos cuáles pueden ser las consecuencias para el monotributista 2024 que no tenga una actividad laboral.

¿Qué pasa si soy monotributista y no trabajo?

¿Qué pasa si soy monotributista y no trabajo?

El organismo tributario no especifica un límite de tiempo en el que un monotributista pueda estar sin facturar, puesto que en teoría todos los contribuyentes tienen ingresos todos los meses. En el caso de ser monotributista y no facturar, es altamente probable que la AFIP le solicite la justificación para saber por qué motivo no realizó la factura.