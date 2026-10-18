Resultados de las quinielas de hoy 17 de octubre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Sábado, 17 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 6751
1° 6751, 2° 0950, 3° 3519, 4° 1973, 5° 2416, 6° 2902, 7° 3274, 8° 3783, 9° 4214, 10° 1662, 11° 4326, 12° 5557, 13° 5636, 14° 6613, 15° 4901, 16° 7837, 17° 8182, 18° 2332, 19° 3477, 20° 0243
El Primero
Cabeza: 0393
1° 0393, 2° 0239, 3° 1411, 4° 7342, 5° 9686, 6° 2922, 7° 3099, 8° 8901, 9° 4254, 10° 4520, 11° 9320, 12° 3803, 13° 8980, 14° 1691, 15° 7367, 16° 7498, 17° 8383, 18° 1251, 19° 9422, 20° 9862
La Matutina
Cabeza: 0491
1° 0491, 2° 3939, 3° 3583, 4° 1646, 5° 3580, 6° 2099, 7° 3030, 8° 7201, 9° 8436, 10° 1245, 11° 5032, 12° 9322, 13° 1610, 14° 2419, 15° 9713, 16° 7508, 17° 8455, 18° 2508, 19° 9148, 20° 9511
La Vespertina
Cabeza: 0103
1° 0103, 2° 3844, 3° 3574, 4° 2918, 5° 3688, 6° 2678, 7° 3220, 8° 3706, 9° 3746, 10° 0182, 11° 3783, 12° 7601, 13° 6185, 14° 0961, 15° 8779, 16° 7680, 17° 6159, 18° 8704, 19° 4693, 20° 9551
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 9465
1° 9465, 2° 9826, 3° 4150, 4° 1889, 5° 1331, 6° 4712, 7° 7968, 8° 4885, 9° 6693, 10° 9354, 11° 7532, 12° 8478, 13° 1626, 14° 1836, 15° 5510, 16° 0113, 17° 8561, 18° 8433, 19° 7955, 20° 8685
El Primero
Cabeza: 5132
1° 5132, 2° 6463, 3° 4965, 4° 7438, 5° 3132, 6° 8631, 7° 1720, 8° 9838, 9° 8429, 10° 7563, 11° 4153, 12° 3845, 13° 1219, 14° 8612, 15° 9954, 16° 6890, 17° 2740, 18° 0493, 19° 4212, 20° 9557
La Matutina
Cabeza: 3126
1° 3126, 2° 6504, 3° 5087, 4° 9640, 5° 3487, 6° 1270, 7° 1721, 8° 1441, 9° 1494, 10° 7018, 11° 6700, 12° 9535, 13° 3170, 14° 8183, 15° 8430, 16° 6912, 17° 4960, 18° 3901, 19° 8520, 20° 7500
La Vespertina
Cabeza: 3924
1° 3924, 2° 0963, 3° 6626, 4° 6894, 5° 7070, 6° 2960, 7° 5524, 8° 3823, 9° 7926, 10° 8179, 11° 7783, 12° 4472, 13° 3680, 14° 9955, 15° 3805, 16° 7199, 17° 9659, 18° 5624, 19° 2152, 20° 7501
La Nocturna
Cabeza: 1608
1° 1608, 2° 6183, 3° 0334, 4° 8008, 5° 0380, 6° 0699, 7° 5230, 8° 4037, 9° 2199, 10° 4603, 11° 1170, 12° 6853, 13° 6800, 14° 9667, 15° 3934, 16° 7239, 17° 8001, 18° 2618, 19° 2738, 20° 1816
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 3503
1° 3503, 2° 8461, 3° 0194, 4° 8759, 5° 9136, 6° 8584, 7° 1369, 8° 0927, 9° 6537, 10° 0690, 11° 8213, 12° 3155, 13° 8557, 14° 7411, 15° 7074, 16° 9029, 17° 6769, 18° 3824, 19° 9941, 20° 2826
El Primero
Cabeza: 7880
1° 7880, 2° 6899, 3° 8190, 4° 7019, 5° 5574, 6° 9572, 7° 9158, 8° 4971, 9° 8054, 10° 6683, 11° 9373, 12° 0311, 13° 4414, 14° 1255, 15° 7073, 16° 9897, 17° 1164, 18° 6506, 19° 3638, 20° 9482
La Matutina
Cabeza: 7016
1° 7016, 2° 4571, 3° 2701, 4° 9394, 5° 7106, 6° 3602, 7° 8964, 8° 3744, 9° 0206, 10° 0613, 11° 1640, 12° 5435, 13° 2249, 14° 6800, 15° 3639, 16° 2298, 17° 7685, 18° 8984, 19° 3409, 20° 1680
La Vespertina
Cabeza: 9313
1° 9313, 2° 7117, 3° 5908, 4° 4015, 5° 1888, 6° 0890, 7° 6952, 8° 2411, 9° 2113, 10° 5338, 11° 0102, 12° 0602, 13° 8103, 14° 7545, 15° 5573, 16° 8727, 17° 7222, 18° 3389, 19° 2242, 20° 0945
La Nocturna
Cabeza: 5577
1° 5577, 2° 1178, 3° 5292, 4° 8539, 5° 0899, 6° 8071, 7° 7776, 8° 6794, 9° 2249, 10° 1310, 11° 5751, 12° 9406, 13° 3391, 14° 1603, 15° 8959, 16° 5603, 17° 2468, 18° 6605, 19° 7850, 20° 3155
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 3069
1° 3069, 2° 0424, 3° 1229, 4° 4777, 5° 6599, 6° 1078, 7° 3310, 8° 6652, 9° 5936, 10° 5782, 11° 3399, 12° 0200, 13° 0580, 14° 7021, 15° 8785, 16° 7354, 17° 0094, 18° 1190, 19° 0387, 20° 4893
El Primero
Cabeza: 0552
1° 0552, 2° 3765, 3° 1720, 4° 6733, 5° 0795, 6° 1073, 7° 4638, 8° 1131, 9° 3143, 10° 5718, 11° 4331, 12° 0951, 13° 1119, 14° 7174, 15° 1080, 16° 3858, 17° 5854, 18° 3362, 19° 4912, 20° 0924
La Matutina
Cabeza: 9361
1° 9361, 2° 4051, 3° 3456, 4° 7820, 5° 9645, 6° 6016, 7° 2459, 8° 0769, 9° 7027, 10° 6165, 11° 4757, 12° 3422, 13° 8067, 14° 0456, 15° 0811, 16° 2212, 17° 4388, 18° 0175, 19° 2580, 20° 7838
La Vespertina
Cabeza: 0993
1° 0993, 2° 5352, 3° 8325, 4° 6416, 5° 9155, 6° 2969, 7° 1917, 8° 0409, 9° 5494, 10° 2195, 11° 7068, 12° 3140, 13° 1280, 14° 2287, 15° 2501, 16° 9196, 17° 0657, 18° 6347, 19° 1681, 20° 1350
La Nocturna
Cabeza: 8616
1° 8616, 2° 2533, 3° 5292, 4° 4235, 5° 9549, 6° 4242, 7° 0149, 8° 7547, 9° 0216, 10° 2018, 11° 7554, 12° 3927, 13° 4565, 14° 4823, 15° 0345, 16° 9864, 17° 8285, 18° 6044, 19° 3382, 20° 3579
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 9642
1° 9642, 2° 7924, 3° 1315, 4° 6790, 5° 3191, 6° 9603, 7° 2202, 8° 5813, 9° 3448, 10° 0889, 11° 0266, 12° 8797, 13° 5919, 14° 8305, 15° 0613, 16° 7586, 17° 9865, 18° 2393, 19° 2397, 20° 0742
El Primero
No se registraron resultados para este sorteo.
La Matutina
Cabeza: 6417
1° 6417, 2° 1715, 3° 0657, 4° 2739, 5° 9352, 6° 2464, 7° 8095, 8° 0517, 9° 9949, 10° 9685, 11° 1837, 12° 0162, 13° 5034, 14° 3406, 15° 0209, 16° 8009, 17° 2007, 18° 3773, 19° 3771, 20° 5638
La Vespertina
Cabeza: 4120
1° 4120, 2° 4262, 3° 5607, 4° 2290, 5° 4307, 6° 1902, 7° 5469, 8° 2531, 9° 4692, 10° 3141, 11° 6677, 12° 5743, 13° 9815, 14° 1661, 15° 0447, 16° 4133, 17° 3304, 18° 5211, 19° 0635, 20° 5862
La Nocturna
Cabeza: 3288
1° 3288, 2° 4733, 3° 1773, 4° 1376, 5° 1736, 6° 7580, 7° 4426, 8° 8688, 9° 3594, 10° 2305, 11° 2016, 12° 4561, 13° 3240, 14° 3105, 15° 8738, 16° 6970, 17° 4157, 18° 9375, 19° 5113, 20° 3650
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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