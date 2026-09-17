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Resultados de las quinielas de hoy jueves 17 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy jueves 17 de septiembre de 2026.

Resultados de las quinielas de hoy jueves 17 de septiembre de 2026.

Repasá los resultados de la jornada del Jueves, 17 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 0080
1° 0080, 2° 0882, 3° 1040, 4° 4914, 5° 7141, 6° 5158, 7° 7437, 8° 6876, 9° 4400, 10° 4744, 11° 5263, 12° 7927, 13° 6497, 14° 6960, 15° 7401, 16° 7948, 17° 8334, 18° 4880, 19° 0177, 20° 0234

El Primero

Cabeza: 0173
1° 0173, 2° 3131, 3° 1485, 4° 1509, 5° 2135, 6° 6196, 7° 7770, 8° 4362, 9° 1879, 10° 4906, 11° 5346, 12° 1239, 13° 1586, 14° 6719, 15° 7260, 16° 7910, 17° 5851, 18° 8526, 19° 5079, 20° 4020

La Matutina

Cabeza: 1677
1° 1677, 2° 6260, 3° 8720, 4° 1830, 5° 2128, 6° 8474, 7° 3024, 8° 3834, 9° 7775, 10° 4760, 11° 3557, 12° 5970, 13° 6333, 14° 6635, 15° 5967, 16° 2298, 17° 4278, 18° 9352, 19° 9292, 20° 9781

La Vespertina

Cabeza: 0561
1° 0561, 2° 0691, 3° 1026, 4° 7183, 5° 2143, 6° 2692, 7° 3220, 8° 3666, 9° 4316, 10° 6621, 11° 5179, 12° 5835, 13° 6344, 14° 6514, 15° 7227, 16° 7820, 17° 8451, 18° 2427, 19° 3769, 20° 9545

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 5055
1° 5055, 2° 2075, 3° 0428, 4° 1108, 5° 0425, 6° 8380, 7° 6930, 8° 3626, 9° 1278, 10° 3776, 11° 5238, 12° 9308, 13° 7140, 14° 3213, 15° 3791, 16° 4108, 17° 4873, 18° 1740, 19° 3701, 20° 1144

El Primero

Cabeza: 3881
1° 3881, 2° 4292, 3° 4008, 4° 4608, 5° 6968, 6° 6039, 7° 3240, 8° 3407, 9° 9823, 10° 6656, 11° 3971, 12° 0650, 13° 3482, 14° 4286, 15° 6051, 16° 0424, 17° 5787, 18° 9860, 19° 9878, 20° 2673

La Matutina

Cabeza: 6961
1° 6961, 2° 9006, 3° 3271, 4° 8484, 5° 5268, 6° 3148, 7° 1362, 8° 8018, 9° 1814, 10° 3972, 11° 0378, 12° 5419, 13° 1179, 14° 0298, 15° 8376, 16° 7290, 17° 7030, 18° 2164, 19° 1945, 20° 0804

La Vespertina

Cabeza: 2776
1° 2776, 2° 2173, 3° 7213, 4° 9960, 5° 9410, 6° 6815, 7° 0974, 8° 8281, 9° 0312, 10° 5033, 11° 4667, 12° 1668, 13° 8377, 14° 4735, 15° 4018, 16° 5122, 17° 0031, 18° 3209, 19° 1923, 20° 0243

La Nocturna

Cabeza: 6831
1° 6831, 2° 5398, 3° 9729, 4° 9767, 5° 1374, 6° 3973, 7° 5310, 8° 0516, 9° 2575, 10° 8757, 11° 4821, 12° 9318, 13° 8553, 14° 7247, 15° 1196, 16° 9748, 17° 2316, 18° 4377, 19° 0377, 20° 2815

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 1438
1° 1438, 2° 3254, 3° 3879, 4° 0019, 5° 4309, 6° 9215, 7° 1264, 8° 1260, 9° 9230, 10° 7523, 11° 7646, 12° 0332, 13° 0190, 14° 5689, 15° 4656, 16° 2848, 17° 0191, 18° 6436, 19° 3185, 20° 9814

El Primero

Cabeza: 7795
1° 7795, 2° 4347, 3° 8863, 4° 6791, 5° 0010, 6° 2109, 7° 2623, 8° 2220, 9° 7438, 10° 3477, 11° 6990, 12° 6568, 13° 8865, 14° 0967, 15° 9172, 16° 3084, 17° 8175, 18° 1131, 19° 9387, 20° 5467

La Matutina

Cabeza: 0492
1° 0492, 2° 1004, 3° 5579, 4° 4393, 5° 9716, 6° 2313, 7° 9013, 8° 8577, 9° 3842, 10° 2553, 11° 9898, 12° 6945, 13° 3240, 14° 3795, 15° 5812, 16° 6383, 17° 3495, 18° 7528, 19° 6687, 20° 2315

La Vespertina

Cabeza: 4680
1° 4680, 2° 9159, 3° 9625, 4° 3414, 5° 8816, 6° 0629, 7° 4130, 8° 9080, 9° 9192, 10° 5302, 11° 6173, 12° 8581, 13° 3077, 14° 7330, 15° 8967, 16° 8419, 17° 5132, 18° 1350, 19° 6393, 20° 0076

La Nocturna

Cabeza: 7476
1° 7476, 2° 3204, 3° 5426, 4° 3483, 5° 0501, 6° 1802, 7° 2871, 8° 5851, 9° 2146, 10° 1813, 11° 4836, 12° 1133, 13° 3211, 14° 5756, 15° 2083, 16° 3626, 17° 3664, 18° 2987, 19° 7547, 20° 4394

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 9446
1° 9446, 2° 4963, 3° 7366, 4° 0027, 5° 8314, 6° 1574, 7° 0162, 8° 8805, 9° 4675, 10° 1741, 11° 2159, 12° 9476, 13° 8093, 14° 5056, 15° 5375, 16° 7326, 17° 3870, 18° 6540, 19° 0002, 20° 7193

El Primero

Cabeza: 6267
1° 6267, 2° 5662, 3° 1139, 4° 0628, 5° 4345, 6° 1854, 7° 2632, 8° 9715, 9° 9186, 10° 3799, 11° 7419, 12° 4218, 13° 8300, 14° 3238, 15° 7944, 16° 2150, 17° 9394, 18° 5495, 19° 3905, 20° 3795

La Matutina

Cabeza: 5198
1° 5198, 2° 6023, 3° 0406, 4° 3771, 5° 9093, 6° 4057, 7° 1600, 8° 7394, 9° 8631, 10° 0765, 11° 9342, 12° 7797, 13° 8710, 14° 9679, 15° 0193, 16° 8607, 17° 8559, 18° 1639, 19° 9216, 20° 3481

La Vespertina

Cabeza: 6111
1° 6111, 2° 7983, 3° 2155, 4° 1741, 5° 0144, 6° 5867, 7° 1258, 8° 6961, 9° 5590, 10° 5466, 11° 2032, 12° 7973, 13° 5687, 14° 5971, 15° 3948, 16° 8217, 17° 3709, 18° 4455, 19° 2281, 20° 5324

La Nocturna

Cabeza: 0438
1° 0438, 2° 5754, 3° 9639, 4° 6922, 5° 9024, 6° 1624, 7° 5497, 8° 4462, 9° 6859, 10° 3584, 11° 4427, 12° 5257, 13° 0523, 14° 3725, 15° 9080, 16° 1203, 17° 5306, 18° 8690, 19° 6049, 20° 1551

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 6875
1° 6875, 2° 0517, 3° 0659, 4° 0298, 5° 5195, 6° 4199, 7° 0667, 8° 3161, 9° 0781, 10° 7022, 11° 6217, 12° 0277, 13° 8491, 14° 4488, 15° 1568, 16° 0735, 17° 4767, 18° 1904, 19° 6637, 20° 4841

El Primero

Cabeza: 6158
1° 6158, 2° 0715, 3° 8846, 4° 2860, 5° 0523, 6° 9416, 7° 8661, 8° 4625, 9° 4065, 10° 0615, 11° 9753, 12° 2672, 13° 9230, 14° 0126, 15° 9784, 16° 3261, 17° 3178, 18° 9854, 19° 9161, 20° 8372

La Matutina

Cabeza: 6732
1° 6732, 2° 1815, 3° 1498, 4° 3914, 5° 1232, 6° 3306, 7° 1353, 8° 3527, 9° 0647, 10° 9832, 11° 8999, 12° 6121, 13° 4941, 14° 1539, 15° 8114, 16° 0167, 17° 4157, 18° 9753, 19° 0174, 20° 3174

La Vespertina

Cabeza: 9471
1° 9471, 2° 3195, 3° 1644, 4° 0529, 5° 4876, 6° 1715, 7° 0247, 8° 4671, 9° 9178, 10° 3494, 11° 7332, 12° 0706, 13° 6137, 14° 4597, 15° 4128, 16° 6428, 17° 8342, 18° 2245, 19° 2871, 20° 1074

La Nocturna

Cabeza: 6417
1° 6417, 2° 5829, 3° 2743, 4° 9122, 5° 4952, 6° 9261, 7° 7439, 8° 3663, 9° 7716, 10° 4764, 11° 9481, 12° 3740, 13° 6858, 14° 4820, 15° 9615, 16° 3417, 17° 3394, 18° 1053, 19° 2177, 20° 7306

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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