Resultados de las quinielas de hoy jueves 17 de septiembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Jueves, 17 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0080
1° 0080, 2° 0882, 3° 1040, 4° 4914, 5° 7141, 6° 5158, 7° 7437, 8° 6876, 9° 4400, 10° 4744, 11° 5263, 12° 7927, 13° 6497, 14° 6960, 15° 7401, 16° 7948, 17° 8334, 18° 4880, 19° 0177, 20° 0234
El Primero
Cabeza: 0173
1° 0173, 2° 3131, 3° 1485, 4° 1509, 5° 2135, 6° 6196, 7° 7770, 8° 4362, 9° 1879, 10° 4906, 11° 5346, 12° 1239, 13° 1586, 14° 6719, 15° 7260, 16° 7910, 17° 5851, 18° 8526, 19° 5079, 20° 4020
La Matutina
Cabeza: 1677
1° 1677, 2° 6260, 3° 8720, 4° 1830, 5° 2128, 6° 8474, 7° 3024, 8° 3834, 9° 7775, 10° 4760, 11° 3557, 12° 5970, 13° 6333, 14° 6635, 15° 5967, 16° 2298, 17° 4278, 18° 9352, 19° 9292, 20° 9781
La Vespertina
Cabeza: 0561
1° 0561, 2° 0691, 3° 1026, 4° 7183, 5° 2143, 6° 2692, 7° 3220, 8° 3666, 9° 4316, 10° 6621, 11° 5179, 12° 5835, 13° 6344, 14° 6514, 15° 7227, 16° 7820, 17° 8451, 18° 2427, 19° 3769, 20° 9545
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 5055
1° 5055, 2° 2075, 3° 0428, 4° 1108, 5° 0425, 6° 8380, 7° 6930, 8° 3626, 9° 1278, 10° 3776, 11° 5238, 12° 9308, 13° 7140, 14° 3213, 15° 3791, 16° 4108, 17° 4873, 18° 1740, 19° 3701, 20° 1144
El Primero
Cabeza: 3881
1° 3881, 2° 4292, 3° 4008, 4° 4608, 5° 6968, 6° 6039, 7° 3240, 8° 3407, 9° 9823, 10° 6656, 11° 3971, 12° 0650, 13° 3482, 14° 4286, 15° 6051, 16° 0424, 17° 5787, 18° 9860, 19° 9878, 20° 2673
La Matutina
Cabeza: 6961
1° 6961, 2° 9006, 3° 3271, 4° 8484, 5° 5268, 6° 3148, 7° 1362, 8° 8018, 9° 1814, 10° 3972, 11° 0378, 12° 5419, 13° 1179, 14° 0298, 15° 8376, 16° 7290, 17° 7030, 18° 2164, 19° 1945, 20° 0804
La Vespertina
Cabeza: 2776
1° 2776, 2° 2173, 3° 7213, 4° 9960, 5° 9410, 6° 6815, 7° 0974, 8° 8281, 9° 0312, 10° 5033, 11° 4667, 12° 1668, 13° 8377, 14° 4735, 15° 4018, 16° 5122, 17° 0031, 18° 3209, 19° 1923, 20° 0243
La Nocturna
Cabeza: 6831
1° 6831, 2° 5398, 3° 9729, 4° 9767, 5° 1374, 6° 3973, 7° 5310, 8° 0516, 9° 2575, 10° 8757, 11° 4821, 12° 9318, 13° 8553, 14° 7247, 15° 1196, 16° 9748, 17° 2316, 18° 4377, 19° 0377, 20° 2815
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 1438
1° 1438, 2° 3254, 3° 3879, 4° 0019, 5° 4309, 6° 9215, 7° 1264, 8° 1260, 9° 9230, 10° 7523, 11° 7646, 12° 0332, 13° 0190, 14° 5689, 15° 4656, 16° 2848, 17° 0191, 18° 6436, 19° 3185, 20° 9814
El Primero
Cabeza: 7795
1° 7795, 2° 4347, 3° 8863, 4° 6791, 5° 0010, 6° 2109, 7° 2623, 8° 2220, 9° 7438, 10° 3477, 11° 6990, 12° 6568, 13° 8865, 14° 0967, 15° 9172, 16° 3084, 17° 8175, 18° 1131, 19° 9387, 20° 5467
La Matutina
Cabeza: 0492
1° 0492, 2° 1004, 3° 5579, 4° 4393, 5° 9716, 6° 2313, 7° 9013, 8° 8577, 9° 3842, 10° 2553, 11° 9898, 12° 6945, 13° 3240, 14° 3795, 15° 5812, 16° 6383, 17° 3495, 18° 7528, 19° 6687, 20° 2315
La Vespertina
Cabeza: 4680
1° 4680, 2° 9159, 3° 9625, 4° 3414, 5° 8816, 6° 0629, 7° 4130, 8° 9080, 9° 9192, 10° 5302, 11° 6173, 12° 8581, 13° 3077, 14° 7330, 15° 8967, 16° 8419, 17° 5132, 18° 1350, 19° 6393, 20° 0076
La Nocturna
Cabeza: 7476
1° 7476, 2° 3204, 3° 5426, 4° 3483, 5° 0501, 6° 1802, 7° 2871, 8° 5851, 9° 2146, 10° 1813, 11° 4836, 12° 1133, 13° 3211, 14° 5756, 15° 2083, 16° 3626, 17° 3664, 18° 2987, 19° 7547, 20° 4394
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 9446
1° 9446, 2° 4963, 3° 7366, 4° 0027, 5° 8314, 6° 1574, 7° 0162, 8° 8805, 9° 4675, 10° 1741, 11° 2159, 12° 9476, 13° 8093, 14° 5056, 15° 5375, 16° 7326, 17° 3870, 18° 6540, 19° 0002, 20° 7193
El Primero
Cabeza: 6267
1° 6267, 2° 5662, 3° 1139, 4° 0628, 5° 4345, 6° 1854, 7° 2632, 8° 9715, 9° 9186, 10° 3799, 11° 7419, 12° 4218, 13° 8300, 14° 3238, 15° 7944, 16° 2150, 17° 9394, 18° 5495, 19° 3905, 20° 3795
La Matutina
Cabeza: 5198
1° 5198, 2° 6023, 3° 0406, 4° 3771, 5° 9093, 6° 4057, 7° 1600, 8° 7394, 9° 8631, 10° 0765, 11° 9342, 12° 7797, 13° 8710, 14° 9679, 15° 0193, 16° 8607, 17° 8559, 18° 1639, 19° 9216, 20° 3481
La Vespertina
Cabeza: 6111
1° 6111, 2° 7983, 3° 2155, 4° 1741, 5° 0144, 6° 5867, 7° 1258, 8° 6961, 9° 5590, 10° 5466, 11° 2032, 12° 7973, 13° 5687, 14° 5971, 15° 3948, 16° 8217, 17° 3709, 18° 4455, 19° 2281, 20° 5324
La Nocturna
Cabeza: 0438
1° 0438, 2° 5754, 3° 9639, 4° 6922, 5° 9024, 6° 1624, 7° 5497, 8° 4462, 9° 6859, 10° 3584, 11° 4427, 12° 5257, 13° 0523, 14° 3725, 15° 9080, 16° 1203, 17° 5306, 18° 8690, 19° 6049, 20° 1551
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 6875
1° 6875, 2° 0517, 3° 0659, 4° 0298, 5° 5195, 6° 4199, 7° 0667, 8° 3161, 9° 0781, 10° 7022, 11° 6217, 12° 0277, 13° 8491, 14° 4488, 15° 1568, 16° 0735, 17° 4767, 18° 1904, 19° 6637, 20° 4841
El Primero
Cabeza: 6158
1° 6158, 2° 0715, 3° 8846, 4° 2860, 5° 0523, 6° 9416, 7° 8661, 8° 4625, 9° 4065, 10° 0615, 11° 9753, 12° 2672, 13° 9230, 14° 0126, 15° 9784, 16° 3261, 17° 3178, 18° 9854, 19° 9161, 20° 8372
La Matutina
Cabeza: 6732
1° 6732, 2° 1815, 3° 1498, 4° 3914, 5° 1232, 6° 3306, 7° 1353, 8° 3527, 9° 0647, 10° 9832, 11° 8999, 12° 6121, 13° 4941, 14° 1539, 15° 8114, 16° 0167, 17° 4157, 18° 9753, 19° 0174, 20° 3174
La Vespertina
Cabeza: 9471
1° 9471, 2° 3195, 3° 1644, 4° 0529, 5° 4876, 6° 1715, 7° 0247, 8° 4671, 9° 9178, 10° 3494, 11° 7332, 12° 0706, 13° 6137, 14° 4597, 15° 4128, 16° 6428, 17° 8342, 18° 2245, 19° 2871, 20° 1074
La Nocturna
Cabeza: 6417
1° 6417, 2° 5829, 3° 2743, 4° 9122, 5° 4952, 6° 9261, 7° 7439, 8° 3663, 9° 7716, 10° 4764, 11° 9481, 12° 3740, 13° 6858, 14° 4820, 15° 9615, 16° 3417, 17° 3394, 18° 1053, 19° 2177, 20° 7306
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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