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Resultados de las quinielas de hoy lunes 28 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy lunes 28 de septiembre de 2026

Resultados de las quinielas de hoy lunes 28 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Lunes, 28 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 1787
1° 1787, 2° 9014, 3° 3190, 4° 1747, 5° 2550, 6° 2563, 7° 3243, 8° 3536, 9° 8985, 10° 4686, 11° 5044, 12° 5242, 13° 6363, 14° 6165, 15° 1998, 16° 3916, 17° 8089, 18° 3619, 19° 9244, 20° 9946

El Primero

No se registraron resultados para este sorteo.

La Matutina

Cabeza: 0208
1° 0208, 2° 0720, 3° 1188, 4° 0168, 5° 4520, 6° 8117, 7° 3415, 8° 4445, 9° 4154, 10° 4848, 11° 5015, 12° 4708, 13° 3261, 14° 0075, 15° 7146, 16° 1795, 17° 0943, 18° 8858, 19° 4931, 20° 7696

La Vespertina

Cabeza: 3145
1° 3145, 2° 1051, 3° 1411, 4° 1944, 5° 2202, 6° 2870, 7° 6577, 8° 3684, 9° 4233, 10° 4940, 11° 5185, 12° 5776, 13° 6463, 14° 6945, 15° 1305, 16° 4841, 17° 0470, 18° 4960, 19° 9025, 20° 9985

La Nocturna

Cabeza: 9988
1° 9988, 2° 0646, 3° 5354, 4° 1735, 5° 2454, 6° 2792, 7° 3098, 8° 6842, 9° 4489, 10° 4913, 11° 5441, 12° 5830, 13° 6147, 14° 7356, 15° 7326, 16° 7677, 17° 5348, 18° 8566, 19° 0699, 20° 7300

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 2796
1° 2796, 2° 9252, 3° 1537, 4° 0410, 5° 3191, 6° 1347, 7° 0416, 8° 0401, 9° 2142, 10° 9311, 11° 1711, 12° 3469, 13° 3772, 14° 2943, 15° 0875, 16° 6092, 17° 9995, 18° 8548, 19° 9162, 20° 1506

El Primero

Cabeza: 0346
1° 0346, 2° 7136, 3° 8399, 4° 1135, 5° 2828, 6° 4237, 7° 2828, 8° 7477, 9° 0397, 10° 6930, 11° 9959, 12° 9828, 13° 3277, 14° 9861, 15° 7944, 16° 8427, 17° 7076, 18° 7583, 19° 7325, 20° 8331

La Matutina

Cabeza: 0517
1° 0517, 2° 3150, 3° 0145, 4° 5133, 5° 6296, 6° 0137, 7° 4830, 8° 2239, 9° 8771, 10° 2636, 11° 3857, 12° 0830, 13° 3362, 14° 5516, 15° 3559, 16° 1090, 17° 7207, 18° 4101, 19° 7891, 20° 6210

La Vespertina

Cabeza: 5309
1° 5309, 2° 0098, 3° 9065, 4° 0174, 5° 7006, 6° 9821, 7° 4017, 8° 0036, 9° 4777, 10° 9221, 11° 1046, 12° 6567, 13° 4149, 14° 1309, 15° 8660, 16° 7367, 17° 6136, 18° 2904, 19° 2977, 20° 9231

La Nocturna

Cabeza: 2155
1° 2155, 2° 6704, 3° 7528, 4° 3827, 5° 0701, 6° 2294, 7° 4597, 8° 3911, 9° 7790, 10° 6265, 11° 8787, 12° 5078, 13° 3009, 14° 0530, 15° 2436, 16° 0238, 17° 0414, 18° 0485, 19° 2538, 20° 0577

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 4372
1° 4372, 2° 5866, 3° 5704, 4° 8666, 5° 5016, 6° 7524, 7° 2361, 8° 1263, 9° 9145, 10° 5796, 11° 7713, 12° 9280, 13° 4620, 14° 9205, 15° 6532, 16° 0619, 17° 7470, 18° 0774, 19° 6703, 20° 2746

El Primero

Cabeza: 8037
1° 8037, 2° 9059, 3° 3590, 4° 8372, 5° 0205, 6° 3419, 7° 3990, 8° 9110, 9° 4059, 10° 0036, 11° 5234, 12° 8645, 13° 0241, 14° 8997, 15° 9730, 16° 7037, 17° 5675, 18° 3711, 19° 8749, 20° 3311

La Matutina

Cabeza: 2949
1° 2949, 2° 2551, 3° 3420, 4° 2068, 5° 6335, 6° 5686, 7° 7846, 8° 0941, 9° 0202, 10° 3835, 11° 6959, 12° 4952, 13° 7308, 14° 7604, 15° 3510, 16° 7841, 17° 2006, 18° 7367, 19° 4625, 20° 1089

La Vespertina

Cabeza: 1086
1° 1086, 2° 1478, 3° 8908, 4° 1171, 5° 5376, 6° 7891, 7° 8061, 8° 9143, 9° 2332, 10° 3385, 11° 2031, 12° 0118, 13° 9278, 14° 5144, 15° 9145, 16° 8475, 17° 7683, 18° 4195, 19° 6473, 20° 1957

La Nocturna

Cabeza: 5137
1° 5137, 2° 9520, 3° 8613, 4° 1598, 5° 5440, 6° 8891, 7° 5417, 8° 6198, 9° 8623, 10° 5019, 11° 5030, 12° 1445, 13° 3543, 14° 7138, 15° 7507, 16° 5635, 17° 2492, 18° 9013, 19° 7184, 20° 6829

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 9126
1° 9126, 2° 8972, 3° 0041, 4° 6328, 5° 6083, 6° 0920, 7° 6070, 8° 2408, 9° 5381, 10° 5290, 11° 5370, 12° 4009, 13° 7188, 14° 5345, 15° 1739, 16° 0470, 17° 4490, 18° 9609, 19° 1214, 20° 2428

El Primero

Cabeza: 6165
1° 6165, 2° 6836, 3° 3454, 4° 7586, 5° 6410, 6° 9115, 7° 4266, 8° 2207, 9° 0694, 10° 6113, 11° 0570, 12° 4275, 13° 6655, 14° 3723, 15° 6353, 16° 9073, 17° 0838, 18° 6643, 19° 8040, 20° 8322

La Matutina

Cabeza: 4319
1° 4319, 2° 3089, 3° 3893, 4° 0316, 5° 0890, 6° 4303, 7° 4725, 8° 7364, 9° 9341, 10° 1577, 11° 3873, 12° 9947, 13° 8789, 14° 0274, 15° 6981, 16° 4265, 17° 1420, 18° 1207, 19° 9464, 20° 1004

La Vespertina

Cabeza: 0281
1° 0281, 2° 6893, 3° 2193, 4° 0962, 5° 3116, 6° 5800, 7° 0764, 8° 5376, 9° 3592, 10° 7669, 11° 3652, 12° 6035, 13° 6837, 14° 8063, 15° 2304, 16° 2489, 17° 2792, 18° 3264, 19° 0686, 20° 8054

La Nocturna

Cabeza: 0542
1° 0542, 2° 5996, 3° 7079, 4° 0087, 5° 2893, 6° 3585, 7° 0730, 8° 9608, 9° 3150, 10° 8254, 11° 4834, 12° 7633, 13° 1049, 14° 2218, 15° 6908, 16° 6001, 17° 2975, 18° 1047, 19° 2633, 20° 5375

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 8158
1° 8158, 2° 4353, 3° 6712, 4° 3129, 5° 4277, 6° 9446, 7° 2607, 8° 6950, 9° 0521, 10° 1517, 11° 8668, 12° 9876, 13° 1617, 14° 1158, 15° 0654, 16° 6293, 17° 0524, 18° 1923, 19° 0703, 20° 4017

El Primero

Cabeza: 1104
1° 1104, 2° 4772, 3° 3758, 4° 5656, 5° 3105, 6° 5722, 7° 0478, 8° 7683, 9° 7645, 10° 0061, 11° 5927, 12° 4600, 13° 9957, 14° 0441, 15° 8376, 16° 1110, 17° 8611, 18° 7962, 19° 0678, 20° 9369

La Matutina

Cabeza: 6107
1° 6107, 2° 9888, 3° 2159, 4° 2712, 5° 3894, 6° 0784, 7° 9644, 8° 1911, 9° 8657, 10° 3576, 11° 2018, 12° 8699, 13° 5712, 14° 3834, 15° 2599, 16° 2522, 17° 1294, 18° 6183, 19° 2914, 20° 9441

La Vespertina

Cabeza: 5508
1° 5508, 2° 3267, 3° 7247, 4° 9376, 5° 7344, 6° 4391, 7° 5576, 8° 1608, 9° 2791, 10° 9111, 11° 2675, 12° 3890, 13° 0918, 14° 9639, 15° 8569, 16° 2719, 17° 0827, 18° 0967, 19° 0656, 20° 9781

La Nocturna

Cabeza: 2817
1° 2817, 2° 7572, 3° 8431, 4° 9858, 5° 9072, 6° 1671, 7° 9742, 8° 7072, 9° 1144, 10° 9873, 11° 4890, 12° 5696, 13° 7117, 14° 5399, 15° 0157, 16° 2712, 17° 2520, 18° 0848, 19° 5607, 20° 5919

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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