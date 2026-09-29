Resultados de las quinielas de hoy lunes 28 de septiembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Lunes, 28 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 1787
1° 1787, 2° 9014, 3° 3190, 4° 1747, 5° 2550, 6° 2563, 7° 3243, 8° 3536, 9° 8985, 10° 4686, 11° 5044, 12° 5242, 13° 6363, 14° 6165, 15° 1998, 16° 3916, 17° 8089, 18° 3619, 19° 9244, 20° 9946
El Primero
No se registraron resultados para este sorteo.
La Matutina
Cabeza: 0208
1° 0208, 2° 0720, 3° 1188, 4° 0168, 5° 4520, 6° 8117, 7° 3415, 8° 4445, 9° 4154, 10° 4848, 11° 5015, 12° 4708, 13° 3261, 14° 0075, 15° 7146, 16° 1795, 17° 0943, 18° 8858, 19° 4931, 20° 7696
La Vespertina
Cabeza: 3145
1° 3145, 2° 1051, 3° 1411, 4° 1944, 5° 2202, 6° 2870, 7° 6577, 8° 3684, 9° 4233, 10° 4940, 11° 5185, 12° 5776, 13° 6463, 14° 6945, 15° 1305, 16° 4841, 17° 0470, 18° 4960, 19° 9025, 20° 9985
La Nocturna
Cabeza: 9988
1° 9988, 2° 0646, 3° 5354, 4° 1735, 5° 2454, 6° 2792, 7° 3098, 8° 6842, 9° 4489, 10° 4913, 11° 5441, 12° 5830, 13° 6147, 14° 7356, 15° 7326, 16° 7677, 17° 5348, 18° 8566, 19° 0699, 20° 7300
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 2796
1° 2796, 2° 9252, 3° 1537, 4° 0410, 5° 3191, 6° 1347, 7° 0416, 8° 0401, 9° 2142, 10° 9311, 11° 1711, 12° 3469, 13° 3772, 14° 2943, 15° 0875, 16° 6092, 17° 9995, 18° 8548, 19° 9162, 20° 1506
El Primero
Cabeza: 0346
1° 0346, 2° 7136, 3° 8399, 4° 1135, 5° 2828, 6° 4237, 7° 2828, 8° 7477, 9° 0397, 10° 6930, 11° 9959, 12° 9828, 13° 3277, 14° 9861, 15° 7944, 16° 8427, 17° 7076, 18° 7583, 19° 7325, 20° 8331
La Matutina
Cabeza: 0517
1° 0517, 2° 3150, 3° 0145, 4° 5133, 5° 6296, 6° 0137, 7° 4830, 8° 2239, 9° 8771, 10° 2636, 11° 3857, 12° 0830, 13° 3362, 14° 5516, 15° 3559, 16° 1090, 17° 7207, 18° 4101, 19° 7891, 20° 6210
La Vespertina
Cabeza: 5309
1° 5309, 2° 0098, 3° 9065, 4° 0174, 5° 7006, 6° 9821, 7° 4017, 8° 0036, 9° 4777, 10° 9221, 11° 1046, 12° 6567, 13° 4149, 14° 1309, 15° 8660, 16° 7367, 17° 6136, 18° 2904, 19° 2977, 20° 9231
La Nocturna
Cabeza: 2155
1° 2155, 2° 6704, 3° 7528, 4° 3827, 5° 0701, 6° 2294, 7° 4597, 8° 3911, 9° 7790, 10° 6265, 11° 8787, 12° 5078, 13° 3009, 14° 0530, 15° 2436, 16° 0238, 17° 0414, 18° 0485, 19° 2538, 20° 0577
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 4372
1° 4372, 2° 5866, 3° 5704, 4° 8666, 5° 5016, 6° 7524, 7° 2361, 8° 1263, 9° 9145, 10° 5796, 11° 7713, 12° 9280, 13° 4620, 14° 9205, 15° 6532, 16° 0619, 17° 7470, 18° 0774, 19° 6703, 20° 2746
El Primero
Cabeza: 8037
1° 8037, 2° 9059, 3° 3590, 4° 8372, 5° 0205, 6° 3419, 7° 3990, 8° 9110, 9° 4059, 10° 0036, 11° 5234, 12° 8645, 13° 0241, 14° 8997, 15° 9730, 16° 7037, 17° 5675, 18° 3711, 19° 8749, 20° 3311
La Matutina
Cabeza: 2949
1° 2949, 2° 2551, 3° 3420, 4° 2068, 5° 6335, 6° 5686, 7° 7846, 8° 0941, 9° 0202, 10° 3835, 11° 6959, 12° 4952, 13° 7308, 14° 7604, 15° 3510, 16° 7841, 17° 2006, 18° 7367, 19° 4625, 20° 1089
La Vespertina
Cabeza: 1086
1° 1086, 2° 1478, 3° 8908, 4° 1171, 5° 5376, 6° 7891, 7° 8061, 8° 9143, 9° 2332, 10° 3385, 11° 2031, 12° 0118, 13° 9278, 14° 5144, 15° 9145, 16° 8475, 17° 7683, 18° 4195, 19° 6473, 20° 1957
La Nocturna
Cabeza: 5137
1° 5137, 2° 9520, 3° 8613, 4° 1598, 5° 5440, 6° 8891, 7° 5417, 8° 6198, 9° 8623, 10° 5019, 11° 5030, 12° 1445, 13° 3543, 14° 7138, 15° 7507, 16° 5635, 17° 2492, 18° 9013, 19° 7184, 20° 6829
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 9126
1° 9126, 2° 8972, 3° 0041, 4° 6328, 5° 6083, 6° 0920, 7° 6070, 8° 2408, 9° 5381, 10° 5290, 11° 5370, 12° 4009, 13° 7188, 14° 5345, 15° 1739, 16° 0470, 17° 4490, 18° 9609, 19° 1214, 20° 2428
El Primero
Cabeza: 6165
1° 6165, 2° 6836, 3° 3454, 4° 7586, 5° 6410, 6° 9115, 7° 4266, 8° 2207, 9° 0694, 10° 6113, 11° 0570, 12° 4275, 13° 6655, 14° 3723, 15° 6353, 16° 9073, 17° 0838, 18° 6643, 19° 8040, 20° 8322
La Matutina
Cabeza: 4319
1° 4319, 2° 3089, 3° 3893, 4° 0316, 5° 0890, 6° 4303, 7° 4725, 8° 7364, 9° 9341, 10° 1577, 11° 3873, 12° 9947, 13° 8789, 14° 0274, 15° 6981, 16° 4265, 17° 1420, 18° 1207, 19° 9464, 20° 1004
La Vespertina
Cabeza: 0281
1° 0281, 2° 6893, 3° 2193, 4° 0962, 5° 3116, 6° 5800, 7° 0764, 8° 5376, 9° 3592, 10° 7669, 11° 3652, 12° 6035, 13° 6837, 14° 8063, 15° 2304, 16° 2489, 17° 2792, 18° 3264, 19° 0686, 20° 8054
La Nocturna
Cabeza: 0542
1° 0542, 2° 5996, 3° 7079, 4° 0087, 5° 2893, 6° 3585, 7° 0730, 8° 9608, 9° 3150, 10° 8254, 11° 4834, 12° 7633, 13° 1049, 14° 2218, 15° 6908, 16° 6001, 17° 2975, 18° 1047, 19° 2633, 20° 5375
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 8158
1° 8158, 2° 4353, 3° 6712, 4° 3129, 5° 4277, 6° 9446, 7° 2607, 8° 6950, 9° 0521, 10° 1517, 11° 8668, 12° 9876, 13° 1617, 14° 1158, 15° 0654, 16° 6293, 17° 0524, 18° 1923, 19° 0703, 20° 4017
El Primero
Cabeza: 1104
1° 1104, 2° 4772, 3° 3758, 4° 5656, 5° 3105, 6° 5722, 7° 0478, 8° 7683, 9° 7645, 10° 0061, 11° 5927, 12° 4600, 13° 9957, 14° 0441, 15° 8376, 16° 1110, 17° 8611, 18° 7962, 19° 0678, 20° 9369
La Matutina
Cabeza: 6107
1° 6107, 2° 9888, 3° 2159, 4° 2712, 5° 3894, 6° 0784, 7° 9644, 8° 1911, 9° 8657, 10° 3576, 11° 2018, 12° 8699, 13° 5712, 14° 3834, 15° 2599, 16° 2522, 17° 1294, 18° 6183, 19° 2914, 20° 9441
La Vespertina
Cabeza: 5508
1° 5508, 2° 3267, 3° 7247, 4° 9376, 5° 7344, 6° 4391, 7° 5576, 8° 1608, 9° 2791, 10° 9111, 11° 2675, 12° 3890, 13° 0918, 14° 9639, 15° 8569, 16° 2719, 17° 0827, 18° 0967, 19° 0656, 20° 9781
La Nocturna
Cabeza: 2817
1° 2817, 2° 7572, 3° 8431, 4° 9858, 5° 9072, 6° 1671, 7° 9742, 8° 7072, 9° 1144, 10° 9873, 11° 4890, 12° 5696, 13° 7117, 14° 5399, 15° 0157, 16° 2712, 17° 2520, 18° 0848, 19° 5607, 20° 5919
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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