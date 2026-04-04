Sandra Pettovello desplazó al hijo de un exgobernador rionegrino al enterarse que tomó un crédito del Banco Nación

La ministra actuó de inmediato pidiendo su renuncia. El exfuncionario salió a defenderse y aseguró que no cometió ninguna irregularidad al solicitar el crédito.

Sandra Pettovello tomó una decisión fulminante luego de que trascendiera que su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, había sacado un crédito hipotecario en el Banco Nación. La ministra de Capital Humano no tardó en actuar y le pidió la renuncia apenas se enteró.

La salida de Massaccesi generó impacto dentro del Gobierno, dado que no son pocos los integrantes de la administración libertaria que accedieron a un crédito hipotecario en el Banco Nación. Sin embargo, Pettovello decidió marcar una señal clara: según fuentes oficiales, la ministra no cuestionó el otorgamiento del préstamo en sí , pero evaluó que se trató de una decisión de "alto perfil" que debió haber sido consultada previamente y que generó "ruido" público.

El dato que detonó todo llegó a través de un tuit. Pettovello se enteró por esa vía y actuó de manera inmediata, desplazando a su funcionario de manera preventiva con el objetivo de preservar el perfil bajo del Ministerio en lo que respecta a los escándalos públicos.

Créditos millonarios bajo la lupa

La polémica se desató luego de que la plataforma "¿Cuánto Deben?" —desarrollada por Andrés Snitcofsky— cruzara datos públicos de la Central de Deudores del Banco Central y determinara que al menos nueve funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo obtuvieron créditos hipotecarios del Banco Nación por un monto total superior a los $2.500 millones.

Banco Nacion (2) El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que durante dos días de febrero no habrá atención al público en los bancos de todo el país.

Entre los señalados figuran Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro Luis Caputo, con una deuda de $373 millones; Federico Furiase, secretario de Finanzas, con $367 millones; y Pedro Inchauspe, director del Banco Central, con más de $510 millones. Los diputados de La Libertad Avanza Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde también aparecen en los registros, con deudas de entre $230 y $280 millones.

Frente al escándalo, la oposición avanzó con pedidos formales en el Congreso. El Banco Nación, por su parte, defendió su operatoria y aseguró que el proceso de acceso a los créditos es homogéneo y sin excepciones, recordando que nueve de cada diez préstamos hipotecarios del país son otorgados por esa entidad.

Massaccesi salió a defenderse

El funcionario no tardó en romper el silencio. En un extenso descargo a través de su cuenta personal de X, el exjefe de Gabinete aseguró que no cometió ningún acto ajeno a la ley y negó cualquier señalamiento sobre eventuales privilegios.

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Según argumentó, la solicitud del crédito se realizó de manera completamente transparente, vía web y adjuntando toda la documentación requerida, en las mismas condiciones que cualquier ciudadano. "Se trata de una línea de crédito impulsada por este Gobierno, a la que accedieron miles de argentinos y que representa una oportunidad concreta para la clase media", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leandromass/status/2040426182697508876&partner=&hide_thread=false A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos. — Leandro Massaccesi (@leandromass) April 4, 2026

Massaccesi —hijo del exgobernador de Río Negro Horacio Massaccesi— afirmó que "es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar" y cerró su comunicado con un sentido mensaje: "lamento el desenlace intempestivo. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi dos años en el Ministerio de Capital Humano".