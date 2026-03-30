Semana Santa 2026: qué días no se trabaja y cómo queda el fin de semana largo

El calendario oficial incluye dos feriados en abril que conforman un fin de semana largo; uno de ellos coincide con una fecha patria clave.

El cronograma de feriados 2026 en la Argentina establece dos jornadas no laborables durante Semana Santa : el 2 y el 3 de abril.

Mientras que el Viernes Santo responde a la tradición religiosa, el jueves 2 corresponde al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas , lo que configura un fin de semana largo en el inicio del mes.

El jueves 2 de abril cumple una doble función en el esquema de 2026 ya que representa el Jueves Santo y también el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas . Si bien el Jueves Santo no está pautado como feriado, este año se da la coincidencia con el asueto.

La Ley 27.399, que regula la disposición de los días festivos en la Argentina, conocida como la Ley de establecimiento de feriados y fines de semana, incluye el listado completo de todos los asuetos nacionales obligatorios.

feriados (1) Este fin de semana será largo por doble motivo: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y Semana Santa.

La legislación define cuáles fechas poseen carácter inamovible y cuáles permiten traslados. Esta normativa define que, además que el 2 de abril, el Viernes Santo sea feriado.

En definitiva, el 2 y 3 de abril no se trabaja en la Semana Santa, además del sábado y domingo.

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

El 2 de abril se conmemora en Argentina el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La fecha recuerda el inicio de la Guerra de las Malvinas en 1982, cuando tropas argentinas desembarcaron en las islas, dando comienzo al conflicto con el Reino Unido.

Es un día para homenajear a los veteranos y a los soldados caídos, reconocer su sacrificio y mantener viva la memoria sobre la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Además, es un feriado nacional en todo el país.

malvinas

Todos los feriados de 2026

Abril

Jueves 2 de abril:Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

feriados Este 2026 tendrá varios feriados, findes XL y días no laborables, ideales para hacer turismo.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre