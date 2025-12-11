Sueldo básico de empleada del servicio doméstico en diciembre de 2025: así quedaron definidas las categorías

Tras el acuerdo ratificado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) , quedaron definidos los sueldos básicos de los empleados del servicio doméstico en diciembre de 2025 .

El último 7 de noviembre de 2025 resultó una jornada significativa para los empleados del servicio doméstico . Claro, es que ese día la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó un aumento salarial para los trabajadores del sector . Así, ¿cuáles son los sueldos básicos de los empleados domésticos en diciembre de 2025 ?

Cabe recordar que, a partir de noviembre de 2025 , los salarios de los empleados del servicio doméstico recibieron un incremento del 1,4 por ciento para el anteúltimo mes del año y de un 1,3 por ciento para el mes de diciembre 2025 .

En diciembre de 2025 , los empleados del servicio doméstico perciben los siguientes salarios , que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Hora: $3.783,33.

Mensual: $471.961,09.

Sin retiro

Hora: $4.143,70.

Mensual: $525.711,97.

SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Hora: $3.581,79.

Mensual: $438.478,51.

Sin retiro

Hora: $3.926,82.

Mensual: $488.101,03.

TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $3.383,53.

Mensual: $427.806,54.

CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Hora: $3.383,53.

Mensual: $427.806,54.

Sin retiro

Hora: $3.783,33.

Mensual: $476.745,56.

QUINTA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS GENERALES, Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

Hora $3.135,98.

Mensual: $384.722,14.

Sin retiro

Hora: $3.383,53.

Mensual: $427,806,54.

El Convenio Colectivo que nuclea a las empleados del servicio doméstico prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, el Convenio establece un adicional salarial por antigüedad, equivalente a un 1% por cada año de antigüedad de la trabajadora/or en su relación laboral, sobre los salarios mensuales. Este adicional se abona mensualmente desde el 1° de septiembre de 2021. El tiempo de servicio a los fines de este adicional por antigüedad comenzará a computarse a partir del 1° de septiembre del año 2020, sin efecto retroactivo.