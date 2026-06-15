Tragedia: un grupo de amigos volcó cuando volvían del boliche y murieron dos chicas

Una salida de fin de semana terminó en un brutal accidente. Una de las víctimas era menor de edad.

El trágico accidente ocurrió cuando los jóvenes regresaban de una salida nocturna en Córdoba.

Lo que había comenzado como una salida entre amigos terminó en tragedia. Seis jóvenes regresaban de bailar en un mismo vehículo cuando, por causas que se investigan, el auto despistó y volcó. Como consecuencia del siniestro, dos de ellos murieron y los otros cuatro resultaron heridos.

El accidente ocurrió alrededor de las 6.30, cuando un Toyota Corolla en el que se desplazaban los jóvenes circulaba por el departamento Unión. Según trascendió, el grupo había salido al boliche unas horas antes.

El fatal vuelco se registró en la ciudad de Bell Ville, Córdoba. El conductor del vehículo, un joven de 20 años, perdió el control mientras transitaba en cercanía de las calles Posta de Fraile Muerto y Martín Malharro. A partir de ese momento, el auto se salió de la calzada y comenzó a dar varios tumbos.

Como consecuencia del impacto, dos chicas de 17 y 18 años fallecieron en el acto. De acuerdo con las primeras informaciones brindadas por los medios locales, ambas viajaban en el asiento trasero del vehículo.

VUELCO CORDOBA

Los otros cuatro ocupantes —dos varones y dos mujeres de entre 16 y 21 años— sufrieron distintos politraumatismos de gravedad y fueron asistidos por efectivos policiales, bomberos y equipos de emergencia que desplegaron un amplio operativo en el lugar.

Finalmente pudieron rescatarlos y trasladarlos al Hospital Regional José Antonio Ceballos, donde permanecen internados bajo observación médica y fueron sometidos a diferentes estudios.

Tras el hecho, la fiscalía de turno inició una investigación para reconstruir la mecánica del accidente y establecer las causas que provocaron el vuelco. En ese marco, se ordenó la realización de pruebas de alcoholemia y peritajes de velocidad, además de la búsqueda de testigos y de registros de cámaras de seguridad.

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Choque fatal en Ruta 7: murió un hombre y hay heridos en Vaca Muerta

Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este domingo en la Ruta 7, a la altura de Tratayén, en pleno corazón de la zona de explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta. El siniestro, que involucró a tres vehículos, dejó como saldo un hombre muerto y al menos tres personas con lesiones de distinta consideración.

Según las primeras informaciones difundidas por el portal Chañar Digital, la colisión inicial se produjo entre un camión y una camioneta perteneciente a una empresa de servicios petroleros.

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Tras el impacto, el camión quedó atravesado sobre la calzada, situación que derivó en un segundo choque cuando una unidad de transporte de pasajeros impactó de lleno contra el vehículo varado.

Como consecuencia del violento siniestro, el conductor de la camioneta de la empresa petrolera perdió la vida en el lugar. El conductor del camión fue trasladado al Hospital de Añelo, mientras que dos ocupantes de la unidad de pasajeros debieron ser derivados al Hospital de San Patricio del Chañar con diversas lesiones.

En el lugar intervino personal de la División Tránsito de la Policía de Neuquén, que tomó a su cargo las pericias técnicas para determinar las causas del accidente. También participaron efectivos policiales, personal de salud de Añelo y San Patricio del Chañar, y dotaciones de Bomberos Voluntarios de la zona.