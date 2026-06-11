Con el dolor a cuestas, Mariana partió el pasado 5 de junio y sigue caminando por la ruta. Hace ocho meses, su hija y nieta murieron en una clínica.

Una mujer camina 500 kilómetros para reclamar por la muerte de su hija de 15 años y su nieta.

En el norte del país, una mujer decidió tomar una medida extrema para pedir justicia. En medio del dolor y la desesperación, Mariana Aranda camina por la ruta para pedir justicia por la muerte de su hija Valentina y su nieta Evangeline. Como la causa no avanza, camina 500 kilómetros en busca de una respuesta.

Con el dolor a cuestas y la convicción intacta, Mariana partió el pasado 5 de junio desde General Enrique Mosconi. Y según relató, hace ocho meses, su hija de 15 años y nieta murieron en la clínica San Antonio tras una cesárea.

"Decidí salir y marchar para buscar justicia por las víctimas Valentina Cabana y Evangeline, mi hija y mi nieta. Sentía que en el norte no estaban dadas las garantías , sentía y siento que la causa no avanza", expresó en un video que grabó ella misma durante su caminata por la Ruta Nacional 34 para unir Tartagal y la capital salteña.

Su peregrinación fue ganando visibilidad con el paso de los días y despertó la solidaridad de vecinos que le ofrecen alojamiento y alimentos. Incuso, representantes del Ministerio Público Fiscal se pusieron en contacto con ella para transmitirle "la predisposición institucional de escuchar personalmente sus planteos y facilitar la escucha de sus peticiones de justicia".

la madre que recorre cientos de kilómetros para exigir justicia por la muerte de su hija y su nieta cuenta su historia

A través de un comunicado, el MPF habló sobre cómo fue el encuentro con Mariana. "La mujer agradeció el ofrecimiento realizado, aunque manifestó su decisión de continuar con la caminata emprendida y expresó su deseo de mantener dicho encuentro una vez que arribe a la ciudad de Salta", indicaron.

"No me supieron escuchar"

Según contó en el video, vecinos de Salta, Jujuy y otras regiones del país se vieron movilizados por la empatía hacia su historia y su reclamo de justicia. Sin embargo, aseguró que la marcha también estuvo marcada por situaciones que consideró intimidatorias y que la llevaron a realizar una denuncia formal.

En este contexto, Mariana responsabilizó al sistema de salud privado de Tartagal, a la Clínica San Antonio, a sus directivos y al Gobierno provincial por cualquier situación que pudiera sufrir durante el trayecto. Además, pidió garantías de seguridad para sus seres queridos y ratificó que continuará con la caminata hasta llegar a la capital salteña. "Pido seguridad para mi familia. No voy a claudicar", sostuvo.

En otro pasaje de su video, la mujer indicó que buscó respuestas para salvar la vida de su hija y de su nieta, pero sin resultados. "Durante mucho tiempo esperé que ellos me den soluciones. Durante mucho tiempo esperé que ellos salvaran la vida de mi hija y de mi nieta. No me supieron escuchar", expresó con dolor.

mujer caminata

La investigación se encuentra en curso y ya fueron requeridos con anterioridad los informes técnicos y médicos correspondientes, las historias clínicas y demás elementos de análisis, sin descartarse eventualmente la profundización de dichas evaluaciones científicas.

Las autoridades indicaron que se están llevando a cabo diversas diligencias orientadas a la evaluación, alcance penal y esclarecimiento de los hechos denunciados, invitándola a participar y controlar la investigación.