PAMI lo dio por muerto y no tiene ni para remedios

Ramón tiene 61 años, vive en Plottier y cobra una pensión no contributiva de la Anses por un accidente laboral que lo dejó con un 89% de incapacidad. Tiene problemas de descalcificación y de columna, más EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Y, para colmo, en los últimos años le tocó atravesar situaciones muy duras.

En 2009, su hijo Marcos murió en un accidente de tránsito y el conductor responsable tuvo una condena mínima, lo que hizo que su esposa cayera en depresión. Ella padece, además, diabetes e hipertensión. La situación empeoró en junio de este año cuando otro de sus hijos, Pedro, que tenía parálisis cerebral, empezó a desmejorar y también falleció.

Mientras se sobreponían a la nueva pérdida, Ramón mandó al Anses una nota informándoles que ya no iba a cobrar el adicional por familiar discapacitado. Les adjuntó el acta de defunción de Pedro.

Alguien en Buenos Aires se equivocó y, en lugar de dar de baja la ayuda adicional por el hijo, directamente registró como fallecido a Ramón y cerró el expediente. Eso provocó que le quitaran la pensión y el beneficio de la obra social PAMI, que les cubría los medicamentos al 100 por ciento a él y a su mujer.

Ramón supo del error el 2 de octubre, cuando fue a la farmacia a buscar los remedios. Quedó en shock. Debió volver a su casa con las manos vacías y con la noticia de que, para el Estado, estaba muerto. Golpeó las puertas del PAMI, de Anses y hasta de Desarrollo Social de Nación, pero al día de hoy sigue sin ingresos ni cobertura social.

“Me dieron una nota donde reconocen el error. Dicen que, por cuestiones administrativas, recién me pueden dar de alta en diciembre, pero yo me pregunto qué como en estos tres meses”, comentó.

El matrimonio no pudo pagar la luz y el gas de octubre y está racionando la comida. Pero lo que más le preocupa a Ramón son los remedios, sobre todo los de su mujer. Los necesita urgente y le cuestan más de 5 mil pesos.

Indicó que se cansó de explicar en cada organismo que no puede esperar a diciembre porque no tiene dinero. “Me dicen que lo entienden y no entienden nada, porque ellos tienen un trabajo seguro y comen todos los días”, señaló.

Dijo que se siente agotado y “sin salida”. La partida de Pedro le pesa porque eran muy cercanos; cuidaba de él todos los días. Y, en vez de hacer el duelo, deambula por las oficinas llevando papeles para demostrar que no está muerto y que la necesidad no sabe nada de tiempos administrativos.

En mayo sufrió otro error inexplicable

Este no fue un año sencillo para Ramón Álvarez. En mayo, hace apenas cinco meses, tuvo otra baja inexplicable de su pensión por discapacidad, que logró revertir con una presentación judicial. Fue la antesala del padecimiento que atraviesa ahora por el error de registrarlo como muerto.

Contó que le quitaron el beneficio en aquél momento por una “actualización de datos” y estuvo tres meses sin cobrar, hasta julio. Cansado de hacer el reclamo y de que no lo escucharan, recurrió a la defensora federal María Irastroza, quien logró que rápidamente le restituyeran la pensión. “Cobré a los tres días de que presentara el recurso”, recordó.

Ramón indicó que viene viviendo situaciones “muy absurdas, porque encima me llegó una nota el 22 de septiembre avisándome que me pagaban de nuevo, cuando eso ya estaba arreglado meses antes, y el 30 de septiembre me salen con que me dan la baja por fallecimiento”. Señaló que, a esta altura, siente “que lo hacen para suspender las pensiones, que no las cobremos más y los adultos mayores nos quedemos sin cobertura, si no, no se entiende cómo tengo que pasar por todo esto”.

Le preocupa la salud de su esposa

Por estos días, lo que más le preocupa a Ramón es la salud de su esposa, María Díaz.

Comentó que en la sede de Plottier del PAMI le indicaron que quizás no le restituyan la cobertura social del 100 por ciento que tenía hasta ahora y que cuando se solucione el problema del falso fallecimiento, podrían transferirlo al programa Incluir Salud.

“No sé qué pensar porque, en medio de todo esto, en el PAMI de Plottier me dicen que capaz, cuando esto se resuelva, no me afilian más y me pasan a Incluir Salud, que no te cubre ni estudios ni consultas”, relató. Añadió que teme que ese traspaso implique también una menor cobertura de los remedios, que con PAMI era del 100 por ciento.

Contó que, aunque eso los perjudicaría a los dos, su principal preocupación es María, que está en tratamiento psiquiátrico desde 2013 porque la golpeó muchísimo la pérdida de Marcos, el menor de sus cinco hijos.