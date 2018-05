Pánico por alerta zombi en la TV

El hecho ocurrió la madrugada del domingo cuando el mensaje apareció en los televisores y móviles de los ciudadanos de Lake Worth, ciudad ubicada a unos 100 kilómetros al norte de Miami, junto a un aviso real que advertía un corte del servicio de electricidad. “Apagón y alerta zombi para los residentes de Lake Worth y Terminus”, indicó el texto de letras rojas. Terminus es el nombre ficticio del poblado en el que se desarrolla la serie de televisión The Walking Dead. “Ahora hay mucho menos de 7380 clientes involucrados debido a la actividad extrema de los zombis”, agregó el mensaje que fue rápidamente eliminado pero publicado por el diario local Palm Beach Post.

El vocero de la alcaldía de Lake Worth, Ben Kerr, dijo que “aunque muchas personas no se dieron cuenta del mensaje porque fue emitido a la madrugada”, la oficina entiende “la preocupación de muchos ciudadanos y por eso pide disculpas por el error”. Muchos ciudadanos, a través de las redes sociales, mostraron su pánico. “Estamos investigando informes y la razón por la que el sistema mencionó la palabra zombis. Creemos que fue hackeado. Claramente no existe tal actividad zombi en Lake Worth y estaremos atentos para que esto no vuelva a ocurrir”, agregó Kerr.

A principios de este año fue emitida por error una falsa alarma sobre un supuesto misil balístico que golpearía Hawai y otra que advertía la llegada de un tsunami que cubriría Nueva York. Ambas fueron desmentidas luego de causar pánico entre los ciudadanos.