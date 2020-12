Pánico en Nápoles: San Genaro no licuó su sangre

Toda Italia está jaqueada por el coronavirus pero los napolitanos todavía siguen llorando a Maradona. Si el 2020 es un año negro para ellos, se debe a la muerte del Dios del fútbol. Y se sabe que sólo compite contra esa expresión devota es el patrono de la ciudad , San Genero. Y encima, como para redondear un año nefasto, cuando esperaban la tradicional "licuación" de su sangre , esto no ocurrió.

Para los fieles es como que San Genaro dijo "no" y el mito que ya corre en la ciudad es que algo grave podría pasar. Aunque no son pocos los que afirman que lo peor que podía pasar, la muerte de Diego, ya les sucedió y nada podrá empeorar el ánimo de los napolitanos...

La sangre se conserva en un relicario de cristal en la catedral de Nápoles y está en estado sólido. Es el arzobispo de la ciudad el que toma el relicario y lo sacude, transformándose su contenido -la sangre de San Genaro- y licuándose. Esta liturgia, que para los napolitanos es un milagro aunque para la Iglesia Católica no (lo considera un "prodigio"), se da tres veces en el año: el sábado previo al primer domingo de mayo, el 19 de septiembre -que es la fiesta patronal- y cada 16 de diciembre. Justamente, en esta última ocasión del año, no ocurrió. De hecho, se intentó dos veces, en la mañana y a la noche. Ante la decepción, el cardenal Crescenzio Sepe, que presidía la celebración, buscó calmar a la multitud advirtiendo que tampoco era un drama: "Rezad al patrón, no nos abandonará", dijo.