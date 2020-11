"Estamos tranquilos, aliviados como quien dice, ustedes saben a lo que me refiero. Es un alivio, un descanso. Lo demás sigue igual y mejorándonos nosotros el día a día, ahora que mis puedan salir adelante", expresó Eduardo López, el papá de Cielo tras el veredicto de culpabilidad contra Alfredo Escobar por el femicidio de su hija ocurrido en la localidad de Plottier el 13 de septiembre de 2019.

Además, confió que no tuvo dudas del resultado del juicio: "Yo aposté por esto. Aposte que sí". Y luego agradecido el constante acompañamiento de toda la gente. "Gracias a todos, a toda la gente, estoy muy agradecido por la gente que armó todo rápido, después la tarea de los investigadores, gracias a todos", expresó el papá de Cielo, acompañado de sus hijas Damaris y Melisa y otros familiares y amigos allegados de la familia.

Durante la última jornada del juicio, escucharon atentamente lo que cada parte alegó e incluso tuvieron que escuchar la palabra del propio Escobar, quien se desligó del hecho y responsabilizó a un amigo suyo. Cuando la familia de Cielo escuchó la lectura del veredicto por el jurado popular, las lágrimas no tardaron en hacerse ver y se fundieron en un abrazo eterno Eduardo con sus hijas.

JUICIO-POR-CIELO-LOPEZ--04.jpg Claudio Espinoza

No existió duda

Sin embargo, la duda que intentó plantear la defensa y el acusado no fueron suficientes para que los 12 miembros del jurado que debieron decidir sobre la responsabilidad de Escobar los haga dudar. El juez técnico Lucas Yancarelli les había explicado lo que significaba el concepto de duda razonable al decirle "que ustedes tienen que determinar la responsabilidad más allá de toda duda razonable y que la misma debe estar basada en la razón, que es una duda que surge de la evidencia, ya sea por contradicción de las pruebas o por falta de pruebas".

El veredicto por unanimidad demuestra que ninguno de los integrantes del jurado dudó de la contundente prueba exhibida a lo largo de las tres jornadas del juicio que se celebró en el recinto de la Legislatura, por el protocolo sanitario en el marco de la pandemia de Covid-19.

image.png

"Obviamente que este caso es sencillo desde el punto de vista que los 25 testigos que declararon fueron absolutamente contundentes. No se controvirtió nada, pero hasta el momento en que no salen los jurados uno no está completamente convencido. Esto es un alivio", expresó el abogado querellante Marcelo Hertzriken Velasco y adelantó que es posible que la defensa, ya sea esta u otra, recurra a alguna etapa de impugnación.

Al ser consultado sobre el veredicto fue categórico: "Es el resultado del trabajo de más de una año. Tener un veredicto de culpabilidad por unanimidad no es poca cosa. Estamos, por lo menos, tranquilos, más no podemos pedir".

JUICIO-POR-CIELO-LOPEZ--02.jpg Claudio Espinoza

En la misma línea se expresó el fiscal jefe Agustín García afirmó: "El veredicto es el reconocimiento de que el trabajo se hizo correctamente. Que las pruebas, de carácter científico, eran contundentes y así lo entendió el jurado también. Fue lo que se planteó desde un comienzo de la investigación cuando se lograron las primeras evidencias que señalaban al señor Escobar como el autor de los delitos y las demás pruebas que siguieron no hicieron más que confirmar esa hipótesis".

Cuando se le preguntó sobre la estrategia de la defensa indicó no mostrarse sorprendido sino que "cada defensor analiza de acuerdo a los elementos que tienen". Incluso, sobre el testimonio de Escobar, el fiscal jefe expresó: "Todo lo que él diga se tiene que analizar con las evidencias y les puedo decir que a los 5 minutos de su declaración ya tenía elementos que con la prueba eran insostenibles como decir que la víctima consumió alcohol y droga, siendo que el toxicológico le dio negativo a drogas".

JUICIO-POR-CIELO-LOPEZ--01.jpg Claudio Espinoza

"La prueba fue muy contundente. No solo porque la escena del crimen y el descuartizamiento fue en su casa, sino porque las lesiones que tenía Escobar eran compatibles con las de la víctima. A nosotros no nos queda ninguna duda de que Escobar era el autor de la violación y doble homicidio, por criminis causae y femicidio", resaltó Agustín García.