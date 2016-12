Papá de Rubí, ¿de la fiesta de 15 al gobierno?

México

Durante la promoción de la muy mediática fiesta de 15 años de su hija Rubí, Crescencio Ibarra demostró un gran dominio de su discurso. Por eso ahora, aunque parezca broma, es tentado para postularse a la alcaldía de Villa Guadalupe. Pero eso no es todo, porque la carrera política de la familia va por más: el hermano de Crescencio, Pedro, se postulará para la alcaldía de Charcas.

Y como lo que le sobra a esta dupla es buen marketing, ya tienen quién los asesore: Marco Sifuentes, director de una empresa y consultor de marketing político (dirigió la campaña electoral del panista Javier Corral para la gubernatura de Chihuahua, diseñó el logotipo de la administración actual y creó el lema “Amanece para todos”).

El asesor anunció la campaña con un posteo en su cuenta de Facebook. “Con mi amigo don Crescencio Ibarra, el famoso papá de Rubí, a quien le regalaré su campaña a presidente municipal de Villa de Guadalupe, SLP y su hermano Pedro, a quien llevaremos a la presidencia municipal de Charcas. Incluye estrategia, publicidad, branding y social media, con la producción, luego nos acomodamos”.

Sifuentes también se refirió al tema en Twitter al describir gráficamente la situación: “Los fenómenos sociales son una oportunidad para estudiar e investigar, no para espetar cualquier estupidez de su limitado acervo cultural”. Así, el consultor respondió a las muchas críticas que recibió por apoyar esta candidatura, básicamente por considerarla hueca y oportunista.

“Relájense, clasistas, el odio, el desprecio y la ignorancia, sentirse más que los demás, no les da derecho a descalificar a priori. Relax”, posteó y también puso: “Me dan risa sus conjeturas estúpidas. No debato con payasos. Mínimo que hayan leído un par de libros este mes o, ya de perdido, en el año donde algunos usuarios no reaccionaron de la mejor manera”.