Papá violento y drogadicto mata a su hija de 18 meses

Sofía tenía apenas 18 meses de edad y murió a manos de su padre, quien confesó el crimen e incluso indicó a las autoridades colombianas el lugar donde abandonó el cadáver de su hija. Los hechos ocurrieron en la madrugada de ayer en el municipio de Rionegro (Antioquia, noroeste de Colombia) y conmocionaron al país que, sin poder salir de su asombro, escuchó el relato de un crimen irracional por parte de un padre que en el pasado “había sido violento tanto con su ex esposa como con la menor”, contó su cuñado, Anderson Henao.

El asesino, Diego Armando Cadavid, fue a buscar a su hija el jueves, como lo había hecho en otras ocasiones, en la casa de su ex esposa con la promesa de que regresarían en la tarde. Pero eso nunca sucedió. La madre de Sofía dio aviso en la noche a las autoridades que emprendieron de inmediato la búsqueda. A Cadavid lo hallaron deambulando por las calles, drogado y con las manos y la ropa ensangrentada. El hombre confesó el asesinato de la niña y precisó el lugar donde abandonó el cuerpito.

Hacía seis meses que el matrimonio se había separado, entre otras razones, debido a la violencia de Diego Cadavid y a su cada día más fuerte adicción a las drogas. Sin embargo, su ex esposa permitía que el hombre visitara a la nena y compartiera tiempo con ella. “Era como un psicópata. Hubo un tiempo en que le estuvo pegando a mi hermana... Los niños no son culpables de los problemas de los adultos”, lamentó el tío de la pequeña Sofía.

“Mi hermana está destrozada”, aseguró Henao, una situación similar a la que describió Rodrigo Hernández, alcalde de Rionegro, quien ayer por la mañana visitó a la familia materna de la niña. “Para quienes somos padres de familia, nos embarga un dolor profundo. Hemos visitado a la mamá de Sofía y está en un estado muy difícil”, precisó el alcalde.

Cadavid quedó arrestado por “femicidio agravado por el vínculo”. En este 2020, entre marzo y julio, 169 niños menores de 17 años fueron asesinados en Colombia.

El municipio se hará cargo de ayudar a la madre

Este trágico suceso policial conmocionó a todo el pueblo colombiana. “Este hecho ocurrido en el municipio de Rionegro repugna a la sociedad. Me duele como fiscal general que estos hechos ocurran; nos duele como funcionarios públicos que estos hechos conciten la atención del país. Pero nosotros no vamos a bajar la guardia”, prometió Francisco Barbosa, director del ente investigador que está a cargo de la instrucción del tema, aunque acá no hay duda respecto al asesino y su culpabilidad. El alcalde Hernández dijo que la familia de la menor recibirá atención psicosocial por parte del estado y asumirá el costo de las honras fúnebres. Además, ordenó tres días de duelo en su municipio.