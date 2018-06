Para ahorrar, máquina da papel higiénico según la cara del usuario

“Puede ahorrar un 70% de papel higiénico”, dijo Li Bei, de la empresa proveedora del equipo, Shoulian Science and Technology Co. Tras escanear la cara del usuario, la máquina distribuye el papel, y no puede usarse nuevamente hasta que no pasen 9 minutos: si el usuario necesita más papel, debe solicitarlo al personal de limpieza.

“Estamos considerando algunos ajustes porque el área de reconocimiento facial, que tiene 1,8 metros de altura, no es muy conveniente para niños e incluso para algunas personas mayores”, reconoció Li.