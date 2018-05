"Lejos de pensar en volver a convocar al sindicato en un ámbito de discusión para destrabar el conflicto, está pensando en llamar a reemplazos de los maestros que estamos llevando adelante la medida.

Para Guagliardo, es "un claro atentado al derecho a huelgo, violatoria del estatuto docente. se ha resuelto con una resolución que no cuenta con facultades y no tiene quórum para sesionar", dijo el secretario General de ATEN, Marcelo Guagliardo, en declaraciones radiales.

El dirigente calificó de "medida ilegal" y de "manotazo de ahogado del Gobierno para querer cerrar un conflicto que no está en condiciones de resolver por las vías de la negociación".

Al tiempo que subrayó la "incapacidad que tiene el Gobierno para poder resolverlo".

Los docentes continuarán con las medidas de fuerza entre las que está prevista una marcha educativa a nivel nacional que confluirá este miércoles en Plaza de Mayo.

El representante docente en el Concejo Provincial de Educación (CPE) por el nivel medio, Gustavo Aguirre, coincidió con Guagliardo en calificar a la medida de "ilegal porque se emite en una convocatoria que fue notificada a los vocales, de una manera irregular, con falta de quórum y violando normativas".

Dijo que no se resuelve el conflicto porque faltan obras, falta transporte y los vocales gremiales no otorgaron quórum. "No sesiona el cuerpo colegiado. Deberían gestionar soluciones", agregó Gutiérrez en diálogo con LU5.

"Esta norma que anunció la ministra (Cristina Storioni) es confrontación. Busca enfrentar a padres con padres" y "no pueden pedirle a los padres que dejen a sus hijos con desconocido del sistema educativo", añadió el vocal.

La secretaria general de ATEN Capital, Angélica Lagunas, también rechazó y repudió la resolución 600/18 para designar tutores como suplentes de los docentes, "en un nuevo intento de quebrar la huelga".

"Este hecho sólo demuestra que hay plata en la provincia, pero está al servicio de las escuelas privadas y los negocios del partido gobernante", señaló Lagunas a través de un comunicado.

"La ministra ha demostrado su decisión de destruir la escuela pública comenzando por la parálisis de las obras de los jardines, la insuficiencia de todas las partidas, la no resolución del problema del transporte, la falta de vacantes para nuestros estudiantes y cerrando el diálogo con ATEN con una rebaja salarial a los trabajadores de la educación que nos tiene en conflicto hace 12 semanas", puntualizó.

LEÉ MÁS:

El CPE convoca a maestros para dar clases en escuelas donde no comenzó el ciclo lectivo