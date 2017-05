Para Ciapponi, en la Muni dicen "boludeces" de CALF

“Estoy enojado por cómo se manejan, sé quién es el que habla siempre las mismas boludeces y no entiende nada de lo que significa la calidad del servicio, no entiende que si se corta la luz a las dos de la mañana va un operario de CALF a solucionarlo”, expresó, y apuntó: “Estoy hablando de Artaza, él maneja los números atrás de un escritorio; pero bueno, eso ya es problema del municipio”, aseguró en declaraciones radiales.

Ciapponi aclaró que no se reunió con el intendente y retrucó las críticas que partieron del jefe comunal respecto de los haberes que cobran los integrantes de la cooperativa. “En algún momento alguien salió a hablar de los sueldos y les hicieron creer a los vecinos de Neuquén que los 400 empleados cobran una fortuna. Es verdad que los profesionales tienen buen ingreso, pero son 27”, aseguró.

“No jodan más con los costos de CALF, salgan y resuelvan cada uno lo que tiene que resolver en los asentamientos, porque nosotros perdemos 10 millones de pesos por mes y hacemos acción social como nadie en la provincia”, agregó.

A su vez, dijo que no tendría inconvenientes en abandonar su cargo. “Estoy dispuesto a irme si los vecinos de Neuquén piensan que no hago las cosas bien o que le cobro más para yo ganar más. Pero no es verdad, soy un tipo que tiene su vida económica resuelta, no lo necesito. Mi sueldo es un peso por factura, si quieren se los dono, pero no me rompan más las pelotas”, advirtió enojado.

Aumento

Respecto del incremento en el valor de la tarifa de luz que se solicitó al municipio, Ciapponi explicó que no es “significativo para el bolsillo de la gente”, ya que sería de entre un tres y un cuatro por ciento, teniendo en cuenta que el porcentaje de aumento pedido se aplica sobre un tercio del total de la tarifa, en lo que refiere a aumentos salariales acordados con el sindicato de Luz y Fuerza, y el incremento en el costo de transporte de la energía. El resto, que implica la distribución y el costo de la energía, no sufrirá aumento.

Gestión

Cargó contra las administraciones que lo precedieron en la cooperativa

Carlos Ciapponi fue muy crítico también contra las anteriores administraciones de CALF.

“La cooperativa estaba muy mal, los propios integrantes del Consejo que antes fueron presidentes me critican y me dicen ‘tenés muchos gastos acá’. Y yo les contesto: ‘pero escuchame una cosa, hermano, si no hiciste una puta obra, no pagaste el plano municipal durante 40 años y dejaste una deuda de 72 millones de pesos. ¿De qué me están hablando?’”, manifestó el actual titular de la cooperativa.

“Yo soy serio”, aseguró Ciapponi, al tiempo que señaló que desde hace 26 años que no se hacían obras y que, en esta gestión, “se triplicó la capacidad de abastecimiento”.

Concesión

Pechi garantizó la continuidad

Al ser consultado ayer sobre la renovación de la concesión del servicio eléctrico que presta CALF, el intendente Horacio Quiroga sostuvo que la cooperativa “va a tener garantizada la continuidad porque si no entraríamos en un laberinto jurídico y por siglos no tendríamos concesionario regularizado”.

Respecto de la posibilidad de modificar el canon del 6 por ciento, Pechi recordó que CALF se tiene que adecuar a las pautas que fije el poder concedente, es decir, la Municipalidad, y que si “el concesionario (por la cooperativa) ve que no puede cumplir esas pautas, verá que hace”, dijo.

El intendente de Neuquén había sido muy crítico respecto del manejo de las finanzas de cooperativa y aseguró que una posible suba de las facturas de luz dependerá de un análisis detallado de la estructura de costos y, especialmente, del ítem salarial, ya que, según explicó, hay trabajadores que recibieron un aumento pautado por el gremio de Luz y Fuerza a nivel nacional y muchos otros que están fuera de ese convenio colectivo de trabajo.

El contrato sobre este tema prevé la aplicación de una cláusula pass through, para que la suba impacte directamente en las tarifas sin pasar por el Concejo Deliberante. Sin embargo, Quiroga aseguró que sólo recibieron un expediente que solicita el incremento y que el tema aún no fue acordado.