Para cuidar los ríos, prohíben las vajillas plásticas

La iniciativa fue debatida en la comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, donde, según Durán, varios ediles se interesaron por el espíritu de la normativa y acordaron seguir avanzando en la temática.

“Al igual que ocurrió con la eliminación de las bolsas de nylon, esta normativa va a tener resistencia, sobre todo porque hay comercios que se dedican exclusivamente a vender esos productos”, sostuvo el concejal, y aclaró que el objetivo es instaurar hábitos más amigables con el medioambiente pero sin perjudicar las fuentes laborales existentes.

En ese sentido, aclaró que es necesario trabajar en conjunto con la municipalidad para generar conciencia sobre la importancia de reducir el uso de platos, vasos o cubiertos de plástico, que muchas veces terminan contaminando los suelos o las aguas

“Si bien es más fácil que los visitantes vayan al río con vasos de vidrio y después se los lleven de vuelta a su casa, los vendedores ambulantes plantean que no tienen otra forma de vender, por ejemplo, ensalada de fruta, si no usan un vaso descartable”, detalló Durán. En ese marco, los concejales se comprometieron a pensar alternativas para reemplazar el uso de vajilla de plástico con otros materiales que no terminen por contaminar los espacios comunes.

Durán explicó que la iniciativa ya se ha aplicado en otros países, como España y Perú, de manera gradual con el objetivo de eliminar totalmente estos elementos en un año determinado.

Tras su aplicación en los balnearios neuquinos, el bloque propuso extender la iniciativa a otros ámbitos de la ciudad, como las fiestas en espacios públicos, para extenderse de manera gradual a otras zonas urbanas.

