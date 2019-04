Para el CPEM 69, el paso de Fuentealba es su legado

A Patricia Varela, la directora de la institución, aún hoy se le quiebra la voz y se le caen las lágrimas al hablar de él. “Era un tipo sencillo, muy simple, se preocupaba mucho por la situación social de los alumnos”, describió.

“A Fuentealba los chicos le contaban todo”, afirmó Patricia con congoja. El abordaje que le dan al asesinato del docente en la escuela tiene que ver con la memoria y la identidad, marcados por tres sucesos: la dictadura militar, la Guerra de Malvinas, y la represión policial que terminó con el fusilamiento de este docente.

“Trabajar con la memoria y la identidad no son temáticas fáciles. Uno no impone, aborda sobre el conocimiento histórico y objetivo de las cosas. Como nosotros tenemos una población de alumnos jóvenes y adultos, ellos generan interpelaciones. Y esto lo valoramos mucho en la escuela, están todas las voces. A veces escuchamos voces que no nos gustan, pero están todas”, aseguró Varela, en referencia a que muchas veces surge el reproche sobre hacer un reclamo sindical en una ruta.

Hacerse oír

La directora contó que hay jóvenes que no están de acuerdo con esto, otros que entienden que a veces es la única forma de hacerse escuchar pero que todos coinciden en reprochar el abuso del Estado en el asesinato de una persona a manos de un policía.

Y justamente el accionar policial es algo que a los estudiantes de la Cuenca XV les toca muy de cerca, ya que llevan consigo la estigmatización de ser jóvenes del oeste.

“A nuestros chicos los educamos a que aprendan cuáles son sus derechos de ciudadanos y que no haya un ejercicio de la fuerza policial por fuera de lo que son los derechos humanos”, destacó.

Este año el acto para recordar a Fuentealba será el 16 de abril en la escuela y para eso los estudiantes vienen abordando el tema hace varios días. “Lo que tratamos de hacer es una resignificación de estos hechos. Explicar por qué los maestros estaban en las calles en el 2007 y cómo nos encuentra hoy, por ejemplo, con la reciente situación de que a una compañera se le cayó el techo de la escuela en la cabeza”, explicó Maru Ciriza, profesora de Cívica.

Los estudiantes aprenden sobre quién fue Fuentealba y año tras año de su secundario suman información y conciencia sobre los hechos históricos de Neuquén.

Lo recordarán con un paro provincial y una bicicleteada

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) convocó para hoy a un paro provincial para reclamar justicia completa por el asesinato de Carlos Fuentealba, por lo que marchará desde el monumento a San Martín desde las 10:30.

La columna que marchará por el centro neuquino pasará por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y confluirá en la Casa de Gobierno. Además, como todos los años, los profesores de educación física organizan una bicicleteada desde el monolito que marca el sitio del asesinato del docente en Arroyito hasta el centro de esta capital.

A las 7:45 planean salir en bicicleta desde el monolito para luego reunirse con la manifestación en el centro de la ciudad.

Se espera para hoy la presencia de representantes de sindicatos docentes de diversos puntos del país que tomarán parte en las actividades.

