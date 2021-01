Lamentó que se vaya acercando cada vez más las posibilidades de cierre. “Llegamos a esta instancia de liquidación porque no nos van quedando alternativas. Uno no quiere cerrar, pero cuando no hay alternativas, no queda otra. Haremos lo posible para no cerrar”, aseguró Rivas en declaraciones a LU5.

Entiende que la gente tiene prioridades y que es uno de los primeros gustos que se deja de lado en una situación de crisis económica. “El hábito de la lectura es necesario para todos, pero no es esencial, es por donde se empieza a recortar gastos si se tiene que comprar comida o pagar el gas”, ejemplificó.

Recordó que fueron varias las librerías argentinas que no pudieron sobrevivir y que la últimas de mayor resonancia fue la emblemática Librería de Las Luces de la ciudad de Buenos Aires que tuvo que cerrar porque no pudo aguantar más.

“El pago de la mitad de los sueldos, a través de las ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), nos ayudaba muchísimo a mantenernos abiertos, pero lamentablemente el Estado nacional lo quitó para todo lo que tiene que ver con el ámbito editorial y fue un golpe muy grande”, reconoció Rivas.

Tuvieron que atravesar los meses más restrictivos de la pandemia con la venta a través de las redes sociales y recién hace unos meses lograron atender al público. Otro punto en contra fue la nula venta de libros escolares. “Nos apoyamos en la venta de manuales, de libros de literatura complementaria del secundario, que este año no hubo. Tenemos mayoristas que le debemos hace un año y no nos gusta tener que deberle a nadie”, añadió. Por eso, con la liquidación de la próxima semana esperan poder evitar lo que sería el cierre de otra tradicional librería de la ciudad.