Aunque aclaró que tuvieron diálogos con otros propietarios y referentes barriales para el desarrollo de paseos costeros en espacios ocupados, explicó que no recibieron respuestas por parte de las autoridades de ese exclusivo barrio cerrado de la ciudad. Por eso, enviaron una carta documento que establece un plazo de 30 días para la restitución.

El jefe comunal no aclaró si el Municipio analiza o no la posibilidad de iniciar acciones judiciales en caso de que las autoridades de ese country no respondan a la carta documento que envió el gobierno local. “Estamos convencidos de que nos van a permitir el acceso a la costa del río para que disfruten cada vecino de un espacio público y gratuito”, dijo en una conferencia de prensa.

Sin embargo, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Juan Hurtado, aclaró en una entrevista con LU5 que el plan del gobierno local es acudir a la Justicia en caso de que las autoridades no respondan a la misiva o no pretendan devolver los terrenos ocupados.

Para Gaido, la recuperación de las costas es "indiscutible"

“Si en estos 30 días no hay respuesta, recurriremos a la Justicia a los fines que reconozca y obligue al Club a generar esa apertura. Ese es un espacio de dominio público, que no puede ser pretendido por el Club como si pudiera adquirirlo por prescripción adquisitiva o veinteañal por ser una tierra de dominio municipal”, afirmó el funcionario.

Por su parte, Gaido evitó meterse en la polémica judicial y confió en que el barrio responderá al pedido del Municipio. “Hasta ahora no hemos tenido respuesta y por eso enviamos la carta documento, para tener rápidamente una respuesta”, señaló y aclaró que el objetivo es generar espacios públicos similares a los que ya se construyeron en esta gestión y que apuntan a igualar el acceso de los ciudadanos a las costas del río.

“El Paseo Costero es una obra esencial que jerarquiza la ciudad”, dijo el intendente y aclaró que se gestión busca, después de 40 años de ocupaciones, recuperar las costas para que todas las familias puedan realizar más actividades recreativas al aire libre. También aclaró que estos trabajos se sumarán a los paseos costeros sobre el Limay que ya están en desarrollo y la puesta en valor de la confluencia de los ríos, que también apuntan a desarrollar las potencialidades turísticas de Neuquén.