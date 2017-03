Para la ADC, "lo ideal" es jugar la vuelta en La Visera

En Centenario dicen que para jugar la revancha de los cuartos del Federal C en cancha de La Amistad se tiene que garantizar la seguridad. Habrá una reunión entre las partes para decidir.

Centenario

Todavía no se jugó el primer partido entre Centenario y La Amistad por los cuartos de final del Federal C y ya se está hablando de la revancha. El tema es que la expectativa en La Colonia es muy grande y, teniendo en cuenta que piensan llevar para la vuelta unas dos mil personas, esperan contar con las garantías necesarias en materia de seguridad para que todo transcurra en armonía.

Reunión clave

En consecuencia, ya está prevista una reunión entre representantes de los dos clubes, personal de seguridad de Río Negro y los presidentes de las ligas de Neuquén y la vecina provincia para poder acordar el escenario de la revancha. Así lo informó a LMN el presidente de Centenario, Gustavo Gómez.

“Nosotros lo único que queremos es que nos garanticen que la familia de Centenario va a poder llegar con tranquilidad y ver el partido sin problemas. Vamos a ser a unos dos mil y es una cantidad de gente que en las ligas locales no se acostumbra a ver”, dijo Gómez. Y añadió: “Nosotros no podemos exigir dónde se tiene que jugar, pero sería ideal que el partido se pueda disputar en La Visera de Cipolletti porque es un estadio preparado para estas instancias”.

Por el lado de la La Amistad, indicaron que no hubo una comunicación oficial desde Centenario para que se muevan de su predio. Igual, la idea es no salir de su cancha que tantos buenos resultados le dio en la primera fase del Federal C. Para eso están trabajando para adecuar las instalaciones. Una de las posibilidades es que hagan algunas tribunas de madera con estructura de hierro.

Por ahora la única certeza es que el partido de ida se juega el domingo a las 18:30 en Centenario.