Para Salud, la comarca petrolera tiene "circulación sostenida"

La comarca petrolera está teniendo un alza sostenido de casos por coronavirus y preocupa a la cúpula epidemiológica de la Provincia . Con 213 casos activos, 70 de Plaza Huincul y 143 de Cutral Co, las autoridades "trabajan para bajar la circulación sostenida".

"Tenemos que tratar que las personas que tienen síntomas consulten rápidamente y que todas aquella que tengan que cumplir el aislamiento realmente lo cumplan. Es prioritario que las personas con síntomas no anden circulando y tampoco que anden circulando aquella que tienen diagnosticado el aislamiento", aseguró este miércoles a LU5 y agregó que apela a "volver a trabajar con toda la comunidad en las medidas de prevención".

Cutral Co

Martes récord de casos: 121 en 24 horas

Ante la mayor cantidad de positivos confirmados en solo un día en la Provincia, la funcionaria explicó que "hay muchas variables" que lo pudieron haber generado y lo vinculó a una "cuestión social": "Tuvo que ver con no usar los elementos de protección. Muchas veces la gente se sienta a conversar un rato, se relaja, se saca el tapaboca. Como también comparten utensilios y se sigue compartiendo el mate. Ha sido mucho la cultura de compartir un mate".

Además, contó en LU5 que "dentro del ámbito familiar es muy difícil respetar todas las medidas de prevención" y una vez que el virus ingresa en una casa es muy probable que contagie a todos.

A-ON-Reporte-Coronavirus.png Omar Novoa

La situación de este martes, con un centenar de positivos, es "probable que vuelva a suceder", ya que el panorama de este virus es "incierto".

"Es una variable que vamos a ir viendo con el correr de la pandemia", aseguró y describió: "El 80% de los casos confirmados tienen atención ambulatoria. No solo aquí en la capital neuquina, sino en el conglomerado petrolero y que las camas que están ocupadas son las de terapia intensiva para las personas más graves con esta patología y también para la sala generales con patagologías intermedias que requieren también internación".

A su vez, concluyó la entrevista confirmando que "hoy en Neuquén no tiene que elegir quien vive y quien no" y adelantó: "No es una situación que tengamos que pensar en un corto plazo".