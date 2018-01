Pareja explosiva

“Nunca los hubiéramos imaginado juntos, la mezcla es explosiva a pesar de las edades similares. Ambos están en Punta del Este y todavía no se los vio juntos. Ella es la más popular de los dos y él es de muy bajo perfil”, había anticipado el conductor antes de revelar la identidad del nuevo galán que conquistó a la mediática.

El sobrino del chocolatero más famoso saltó a la fama años atrás al subir stories en su cuenta en Instagram mientras manejaba en la autopista a casi 210 kilómetros por hora. “Y así se mata el aburrimiento de los martes. Lunes de tiros, martes de velocidad”, expresaba en el video Tomás, a quien también le gustan las armas de fuego.

El joven sueña desde chico con ser músico y ya tiene varios discos editados. “Arranqué de muy chico. Mi viejo es trompetista y me enseñó a tocar. Después me rebelé y empecé a aprender bajo, guitarra, un poco de todo”, contó años atrás en Infama.

¡Pagá, Lohan!

Por su parte, Charlotte fue noticia al reconocer la verdad sobre lo que pasó con su ex, Lohan. En un audio, confirmó que el joven la maltrataba y que, además, le debe bastante dinero. “Dudé un montón, le presté plata, me debe como 123.000 pesos. Le prestaba plata cuando no hacía presencias para que pague su auto y nunca me la devolvió”, manifestó.