Paro de 24 horas en hospitales y salitas públicas: ¿cuáles son los motivos?

Mesa de diálogo con exclusiones

A su vez, el gremialista contó que otro punto del reclamo tiene que ver con que el gobierno solo se reúne con ATE y UPCN. "Esto es preocupante porque nuestro sindicato tiene amplia representación. En el 2018 se arregló, a espalda de los trabajadores, un convenio colectivo de trabajo que profundizó lo que ya veníamos denunciando. Se discute y se arregla con ATE y UPCN, sin la participación de Siprosapune ni el sindicato de enfermeros", lamentó.

Al respecto, el dirigente señaló que una de las consecuencias de ese accionar impacta en la idoneidad de los pocos trabajadores que ingresan al sistema por concurso. "Nuestro sindicato no tiene veedores. El gremio ATE es el que decide quien va a ingresar. Están como jurados, cuando los jurados tienen que ser trabajadores idóneos de los sectores donde alguien va a concursar. Los sindicatos tienen que se veedores, pero no jurados". postuló para luego hacer hincapié en la falta de especialistas en los hospitales y centros de salud de toda la provincia.

Falta de profesionales especializados

"En Cutral Co están intentando que el sector de pediatría funcione con el 50 por ciento de profesionales. Esto sucede en distintos puntos de la provincia: faltan fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, cirujanos, tocoginecólogos y trabajadores de todas las especialidades. No tenemos dónde derivar pacientes de neumonología, reumatología. La situación es caótica", resaltó.

"La respuesta de las autoridades es decir que la situación no está tan mal o contratar, en forma muy irresponsable, trabajadores sin especialidad -sin formación y sin capacidad- para que tapen los huecos hasta llegar al colmo de lo que casi pasa la semana pasada en Senillosa: se estuvo a punto de contratar a alguien que ni siquiera tenía título de médica, aunque ya tenía una matrícula hecha en nuestra provincia", recordó.

"El déficit y el caos es tal que cualquier persona que dice que se anima a atender, prácticamente lo contratan y lo llevan a un lugar para decir que no falta tanta gente", dijo indignado.

Descuido de la atención ambulatoria y casos crónicos

El referente de Siprosapune remarcó que "se sigue flexibilizando el trabajo en salud pública". "Se debilita todo el trabajo en atención ambulatoria, que es la base de nuestro sistema de salud: la atención en el día a día, el control con médicos de cabecera, la atención primaria y escalonada. Hoy prácticamente no hay atención en consultorios a partir de las 14 horas en casi todos los hospitales y centros de salud de la provincia. Si te vas a atender te dicen que pases por guardia", puntualizó.

"Se incentiva a los profesionales a atender por guardia. Prácticamente a las autoridades de salud no les interesa que haya atención ambulatoria para cuestiones preventivas y para el manejo de afecciones crónicas", enfatizó, al indicar que actualmente la mirada está puesta en las tareas extraordinarias y de guardia.

En relación a esto, sentenció: "Hay una violación permanente del concepto de dedicación exclusiva que hace que los trabajadores profesionales trabajemos solo en el sistema de salud pública sin tener conflicto de intereses por ir dos horitas al hospital e ir después al consultorio particular o a centros de salud privados donde realmente tienen el interés de su trabajo. Esto pasa en la mayoría de las provincias de nuestro país, donde el hospital público termina siendo atendido por gente en formación o por profesionales de distintas disciplinas que van solo un ratito para después irse a las clínicas".

"En Neuquén la dedicación exclusiva se mantiene en un 80 por ciento, pero las autoridades del Ministerio y de la Subsecretaría están favoreciendo que los profesionales con dedicación exclusiva tengan actividad en centros privados", subrayó.

Desabastecimiento

El paro por 24 horas de Siprosapune también apunta a la falta de materiales de trabajo y medicamentos. "Hay un déficit marcado de insumos, fundamentalmente en laboratorio de análisis clínicos, bioquímicos, microbiológicos y fármacos. El desabastecimiento obedece a distintas causas: desorganización, demoras en los pagos a proveedores, desidia y el plan sistemático de debilitamiento del sistema público en favor del crecimiento exponencial de las empresas privadas de salud".

"Estamos hablando de una provincia que se dice que es la mejor del país, que tiene los mejores presupuesto por habitante del país y que aún así tiene un 40 por ciento de población pobre. Evidentemente no se está administrando bien. Estamos hablando también de un Ministerio de Salud que eroga buena parte de su presupuesto en contrataciones y pagos a centros privados de salud para estudios por imágenes, resonancia magnética, otras cuestiones de complejidad y derivación de pacientes en terapia intensiva. Seguimos achicando cada vez más la respuesta del sistema de salud público por malas decisiones gubernamentales, mientras se le da millones y millones de pesos por mes a las empresas privadas", argumentó.

Al ser consultado sobre si avizora cambios con la futura gobernación de Rolando Figueroa, Ferrari contestó: "Falta mucho para el 10 de diciembre y el sistema de salud pública está herido de muerte y agonizando hace tiempo. En las reuniones que tuvimos desde nuestro sindicatos con todos los candidatos, el espacio de Comunidad coincidió en que la situación es sumamente crítica y que las condiciones laborales que tenemos no son favorables y que no permiten el crecimiento de la salud pública para que siga siendo ejemplar como ha sido. Coincidieron también en que no se entiende por qué se dejó cajoneada la Ley de Carrera Profesional en la Legislatura, una herramienta muy buena para que exista carrera, formación, capacitación continua, cosa que no existe con el actual convenio colectivo".

La crisis en Plottier y las necesidades en otros puntos de la provincia

Una de las consignas que se destacan en los afiches virtuales que anunciaron el paro en las redes está vinculada al "desmembramiento del Hospital de Plottier". "Ahí se está intentando que se trabaje con un faltante de más de 10 especialistas en medicina general, con lo cual se deteriora el funcionamiento del sector que tiene trabajo tanto en centros de salud como en el hospital y en las zonas rurales. Lamentablemente, como venimos diciendo a nivel general, lo que se tiende es a cubrir las tareas de guardia sin hacer el trabajo esencial de prevención en el día a día, para tratar que la población no llegue a la guardia, precisamente", expresó.

"Esto ya pasó el año pasado. Hubo siete ingresos en el sector con múltiples reclamos, pero hubo cinco renuncias desde entonces. En el sector de clínica médica se está trabajando con cinco especialistas -de los cuales dos son residentes que prontamente no van a estar-, cuando tendría que haber entre nueve o diez trabajadores para hacer las tareas propias del sector: consultorios externos, actividades ambulatorias, de sala e internación, guardia, participación en comités y ateneos, etc. Hay una sobrecarga tremenda. Se pretende que siga funcionado adecuadamente con el 50 por ciento menos del personal", explicó. "En salud mental la situación es similar, tanto en Plottier como en otros puntos de la provincia", añadió, antes de iniciar una manifestación en las puertas del hospital situado entre las calles Sargento Cabral y Paraguay de la mencionada localidad.