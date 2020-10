Paró la boda a los gritos: su esposo se estaba casando con otra

"Padre, esta boda no puede continuar. Este hombre de aquí es mi marido. No sé qué está pasando aquí". Los gritos de la mujer, que llegó a la iglesia con un hijo colgado en la espalda y desesperada por lo que estaba pasando allí, alteró la ceremonia. Y la cara de los novios, que pasaron de vivir uno de los días más felices de su vida a estar en medio de una pesadilla. En especial el hombre, ya que la mujer que interrumpió el casamiento no era otra que su esposa, quien aseguró que nunca se habían separado y se trataba de un infiel que ahora, según las leyes de Zambia, puede terminar preso acusado de bigamia.