"El único reclamo que tenemos todos juntos y unidos es la apertura de paritarias y el aumento de nuestro sueldo. Sea como sea. No nos importa cómo, si es con un subsidio o no", indicaron. Por la tarde, a nivel nacional se decidirá si la jornada de protesta se extiende o no para mañana.

Fuentes sindicales señalaron que la huelga se implementa en casi todo el país, incluida Neuquén, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, al fracasar las negociaciones con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), quienes desconocieron el pedido de reconstitución salarial por parte de la UTA.

En Neuquén, la medida de fuerza afecta el servicio de transporte de corta y media distancia que ofrecen las empresas Indalo, Pehuenche, Expreso Colonia y Ko-Ko. Así lo aseguró el secretario general de la UTA Neuquén, Javier Soto. En declaraciones a LM Neuquén, el sindicalista sostuvo que la medida es por tiempo indeterminado.

Soto señaló que desde la UTA reclaman una mejora salarial del 20% para el trimestre junio, julio y agosto, y un bono de 16 mil pesos a abonar en tres cuotas para los trabajadores.

“El Gobierno no quiso arreglar nada con los subsidios a las empresas para que puedan afrontar los costos de la inflación, el combustible, el mantenimiento de las unidades y los sueldos de los trabajadores”, explicó Soto.

“El Gobierno parece que no está de acuerdo en que sean ellos los que tengan que subsidiar a las empresas de transporte. Si el Gobierno no nos subsidia, es imposible que hoy las empresas puedan funcionar”, precisó.

“Somos conscientes de lo que esta medida de fuerza provocará en los usuarios, por eso nosotros habíamos estirado la conciliación voluntaria, porque queríamos que el Gobierno entendiera y nos diera una solución a nuestro reclamo y no llegar a esta instancia de conflicto, porque con esto el único perjudicado es el usuario”, reconoció el gremialista.

