Con el objetivo de que "se animen a participar de una manera diferente, ceder el protagonismo, cambiar los roles y cuestionarlos", la activista feminista Lía Ghara explicó que la idea es que los hombres cambien sus rutinas habituales.

"Tomando un rol activo en las tareas de la casa, cuidando a los “niños” o haciéndose cargo, por ejemplo, de reemplazar a las colegas en el ámbito laboral, tratando de garantizar la asistencia de las compañeras", agregó.

"No sé si es tan estricto (que los hombres no asistan), lo que se intenta lograr a través del feminismo no es una bajada dura, no es una expulsión, sino construir puentes y construir colectivamente", dijo en declaraciones a Télam.

“Esta en nosotras, nosotros y nosotres”, entender por qué se piden que los hombres no vayan, concluyó.