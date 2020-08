Parrilli: "El Presidente no me pidió eliminar la cláusula"

El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Oscar Parrilli , negó este viernes haber recibido algún "pedido" del Poder Ejecutivo para modificar el artículo del proyecto de ley de Reforma Judicial que posibilitaba a los jueces denunciar presiones mediáticas que pudieran interferir en sus fallos. "No recibí ningún pedido del Ejecutivo para eliminar la cláusula", sostuvo el senador en declaraciones a El Destape Radio luego de que el jueves aceptara modificar ese artículo.

En la misma línea, aclaró que "si se incluía la cláusula, mejor, pero el objetivo era poner la discusión sobre la mesa" y sostuvo que ese punto del proyecto "se eliminó para que quede claro que no estamos en contra de la libertad de expresión". No obstante, aseguró que "la cláusula no era un fuego de artificio" porque "a idea era discutir sobre la presión mediática".