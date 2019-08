Parrilli: "En Neuquén y el país se le dijo no a Macri"

En una conferencia de prensa que compartió con la segunda candidata a senadora, Silvia Sapag, y los postulantes a la Cámara de Diputados, Darío Martínez y Asunción Miras Trabalón, Parrilli señaló que en octubre habrá que ir “con humildad y convicción, seguir trabajando sin exitismo y con alegría para tener un nuevo presidente y vice en la Argentina”.

Martínez, por su parte, dijo que “en Neuquén ha salido el sol para todos” y apuntó: “En un país que vaya para adelante, a la provincia le irá mejor”.

Respecto de las denuncias sobre el sistema de transmisión de datos dijo que se “hicieron pruebas del Quiroga alentó a sus militantes a intensificar la campaña en octubre.

sistema y no dio bien, lo que no garantiza que los votos sean tal cual lo que eligió la gente” y que son los fiscales de todas las fuerzas políticas los que van a garantizar la transparencia del comicio. “No planteamos denuncias, sino un amparo porque las pruebas dieron mal. Además, cuestionamos el para qué, aunque el no confiar en el Estado nacional es una marca del gobierno actual”, indicó.

A su vez, Silvia Sapag dijo: “Las cosas van a cambiar para los ciudadanos y se va a acabar esta época de oprobio”.

3 legisladores metería al menos el Frente de Todos en el Congreso si en octubre se repite el resultado de ayer

Solo por obtener el primer lugar, le corresponderían dos bancas en la Cámara de Senadores, donde ingresarían Oscar Parrilli y Silvia Sapag. A su vez, en Diputados se quedarían con una o las dos bancas en juego, dependiendo de la diferencia que le saquen al partido que salga segundo.

Dos meses a todo o nada con tres protagonistas clave de la política. Fernando Castro.Editor Información Neuquén

Era una elección de tres pesos pesados, con dos de ellos subidos al viento de cola de la boleta presidencial. El tan mentado arrastre que ponía a Guillermo Pereyra en una condición desigual y que motivaba la pregunta de por qué jugaba de nuevo. Una pregunta que es, en parte, la pregunta sobre el oráculo del poder. Como sea, se hizo cargo y puso toda la carne al asador. Creyó que podía, traspiró la camiseta y echó mano a todos los recursos que tiene a mano para ser una alternativa competitiva.

Entra en los dos próximos meses en una carrera, sobre todo de dos, con Horacio Quiroga. Será una disputa de las más interesantes para seguir en la seguidilla de elecciones que todavía restan en la provincia. Es interesante: Pereyra encontró una chance en aquel viejo discurso que lucía vetusto hace dos años, ese que se regodea en la entelequia que es el ser neuquino, abruptamente actualizado ante el tenor de la coyuntura económica y los efectos que tiene en parte de lo más preciado para una persona: su trabajo. Neuquén, Vaca Muerta, es una tromba de generación de empleo y Pereyra fue al hueso con eso, quizás forzando un poco más de la cuenta. Eso como recurso político-marketinero desde el cual poder diferenciarse, algo que reviste cierta complejidad para un postulante que históricamente ha oscilado entre el pragmatismo y la ubicuidad.

La foto de ayer también era la de tres candidatos competitivos que protagonizaron los últimos 30 años de la política neuquina, jugando también en las ligas mayores, cada uno en su momento y en su espacio. Pechi, a punto de terminar su cuarto mandato, se juega una ficha para ese preciado retiro que puede ser para cualquiera el Senado (Pereyra parece también estar de acuerdo). Parrilli, resistido en Neuquén y clave en el kirchnerismo nacional, va por una suerte de revancha, al parecer hoy, con algo más de aire.

