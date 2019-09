Parrilli: "Vaca Muerta quedó en manos de la improvisación"

“Lo que está pasando en Vaca Muerta es que está en manos de la improvisación. Lo que sucede es la consecuencia de políticas equivocadas, no sólo en el tema energético sino en todos los sectores productivos”, señaló Parrilli.

Agregó que se trata de una política de “endeudamiento, de baja del salario, de destrucción de la industria nacional, del empleo, y de imprevisibilidad para el futuro”.

Parrilli, primero en Neuquén en las PASO de agosto pasado en la categoría de Senador, también habló de la situación que impone para los próximos 90 días el decreto de necesidad y urgencia que le puso un techo al precio del crudo Brent, mientras en el resto del mundo hoy está subiendo, algo que pone en tensión las inversiones y los desarrollos no convencionales en Vaca Muerta.

“El tema es que no solo se trata de un decreto. Todo lo hacen de forma improvisada. Lo único que les importa es llegar a las elecciones. Tratan de minimizar los desastres que hicieron con un decreto. Además de perversos son ineficientes”, afirmó el ex secretario general de la Presidencia y ex titular de la AFI al referirse al gobierno del presidente Mauricio Macri.

Acerca de lo que podría esperar el sector energético ante un posible triunfo de Alberto Fernández en las elecciones generales de octubre, Parrilli recurrió al tramo de despegue de la formación shale.

“Nosotros iniciamos el desarrollo de Vaca Muerta en 2013 con la estatización de YPF. No soy yo el que tiene que hablar de las políticas energéticas. Pero siempre hemos trabajado en esto, tenemos en claro lo que hay que hacer”, dijo.

Y agregó: “El país va a necesitar políticas claras, los dólares no vienen si no tenemos políticas claras. El acuerdo de Chevron lo hizo Cristina, el de Wintershall también, lo mismo con ExxonMobil”, sostuvo el candidato del kierchnerismo, en referencia a algunos de los desarrollos en marcha en la Cuenca Neuquina.

“Lo que no va a haber es una economía basada en la explotación financiera, sino una en la que vamos a buscar un desarrollo tecnológico, la posibilidad de agregarle valor a una industria como la que iniciamos años atrás”, especificó.

En este sentido, afirmó que se tuvo encuentros con empresarios locales vinculados al sector petrolero. “Me he reunido con gente de las pymes, queremos trabajar en innovación y desarrollo de tecnología. Tenemos que avanzar en esta situación en la que casi el ochenta por ciento de la tecnología que se utiliza es importada”, dijo.

LEÉ MÁS

El gobierno dijo que la presencia de Gendarmería en Vaca Muerta "es un avasallamiento"

Para Montamat, Vaca Muerta puede potenciarse por el conflicto en Medio Oriente

Más de 200 personas y 110 vehículos continúan con las tareas con el pozo incendiado