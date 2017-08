Pasaban por ahí y vieron que un joven intentaba abusar de una chica

De acuerdo con la información a la que accedió LM Neuquén, una pareja circulaba por calle San Martín al 5000, el domingo por la tarde, cuando observó que un joven que estaba semidesnudo trataba de forzar a una joven en el patio de una casa.

“Volvíamos de un paseo y mi marido vio que un chico entre 20 y 25 años tenía los pantalones bajos y estaba arrastrando a la fuerza a una chica autista que se resistía. ‘La está violando’, me dijo y estacionó”, relató una vecina de la zona oeste quien prefiere mantener su identidad bajo reserva. El matrimonio bajó del auto y pidió explicaciones en la puerta del lugar. “Nos cansamos de llamar y al rato nos atendió un enfermero que salió con otros chicos mayores de edad con diferentes discapacidades. Uno nos agradeció por avisar, nos mencionó que siempre pasa lo mismo con ese chico porque sabe que no nos podemos defender”, relató la mujer sobre lo sucedido y agregó: “El enfermero me dijo que eran dos para atender a unos 20 pacientes y que no daban abasto”.

La mujer aseguró que concurrió con su marido a la Comisaría 16ª para radicar una exposición.

“No tengo mala intención ni con la institución ni incluso con ese chico, que quizás no está siendo atendido como corresponde. Pero que alguien haga algo”, concluyó.