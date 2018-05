Pasear gente, el trabajo más insospechado

“Tal vez me convierta en paseador de gente”, le dijo en broma a su novia un día. En un primer momento, Chuck había pensado en hacerse paseador de perros, luego en personal trainer. Pero al tiempo se dio cuenta de que había una necesidad de socialización en California. Fue así que hace dos años se lanzó a las calles californianas bajo el nombre de The People Walker, (el paseador de gente) y la demanda fue tal, que actualmente cuenta con un equipo de 35 paseadores.

McCarthy explica que muchos de sus clientes están casados, tienen hijos, amigos, pero sus horarios no coinciden con los de sus seres queridos, por lo que les resulta práctico acudir a The People Walker. “Empezamos con esto porque pensamos que podría haber personas como nosotros, que necesitan motivación para salir de la casa, hacer ejercicio y hablar con otro cara a cara. Gente que a veces sólo quiere la seguridad de un compañero, porque no quiere hacerlo sola, pero que no siempre puede coordinar con amigos o familiares”, se expone en el sitio web.

Es tanta la demanda por su trabajo, que Chuck está a punto de lanzar una aplicación para celulares y tiene planes para extender sus servicios a toda California y al mundo.