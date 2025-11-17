La Pampa: murió un nene de 13 años que salió a cazar patos con un amigo y recibió un disparo

La bala de aire comprimido se le disparó accidentalmente a su compañero de 14 y le dio en la nuca. Murió 2 días después en Santa Rosa . Donaron sus órganos.

Benjamin Zaikoski pertenecía a una familia muy conocida en el ambiente hípico de La Pampa.

El pueblo de Abramo, en La Pampa , está conmocionado por la muerte de Benjamín Zaikoski , un nene de 13 años que perdió la vida después de recibir accidentalmente un disparo de aire comprimido mientras cazaba con un amigo en la zona de Jacinto Arauz .

El menor falleció en el hospital Favaloro de Santa Rosa , tras permanecer un par de días internado en estado crítico .

El trágico accidente ocurrió el viernes pasado alrededor de las 19.40 en las inmediaciones del barrio Plan 5.000 de Jacinto Arauz, cerca de un canal de desagüe pluvial que desemboca en la laguna próxima a la localidad.

Benjamín estaba cazando patos junto a un amigo de 14 años cuando recibió el impacto en el cuello, en la zona de la nuca, y el proyectil quedó alojado en su mandíbula.

En la mañana de este lunes, profesionales del Incucai y del Hospital Favaloro concluyeron con la ablación de órganos al adolescente, iniciada en la madrugada del domingo tras producirse el deceso. A Santa Rosa llegaron dos aviones desde Buenos Aires para su traslados, informó Diario Textual.

Gritos pidiendo ayuda

Según las primeras declaraciones recogidas por las autoridades, el disparo habría sido efectuado de manera accidental por el menor que acompañaba a Benjamín. Tras el impacto, el amigo cargó con él por el descampado y comenzó a pedir ayuda a los gritos.

Una joven de 18 años que se encontraba en una vivienda cercana escuchó los pedidos de auxilio y al aproximarse -según declaró luego a la policía- vio a uno de los adolescentes llevando a su compañero herido, desesperado. La testigo comprobó que el chico estaba consciente, pero en estado grave, por lo que de inmediato llamó a emergencias para dar aviso a la Policía y pedir una ambulancia.

Cuando los agentes llegaron al lugar, constataron que los dos adolescentes estaban siendo asistidos por personal de salud del hospital local, que habían arribado hacía unos minutos.

Hospital Rene Favaloro, Santa Rosa, La Pampa ok Por su estado crítico, Benjamín fue derivado desde el hospital de General Acha al René Favaloro en Santa Rosa, donde falleció.

Por la gravedad de la situación, el joven fue trasladado de urgencia al hospital de General Acha para recibir atención especializada, informaron en ese momento fuentes policiales. Pero tras evaluar lo complejo del cuadro médico, Benjamín fue derivado al Hospital Favaloro de Santa Rosa, donde finalmente falleció luego de dos días de agonía.

En el lugar del hecho se realizó una inspección exhaustiva y secuestraron un arma de aire comprimido calibre 22, balines del mismo calibre, un par de zapatillas, un teléfono celular y dinero. Todo el procedimiento fue llevado a cabo en presencia de testigos, informaron medios pamepanos.

La fiscal Paula Duscher dispuso la intervención de la Agencia de Investigación Científica, ordenando el secuestro de los elementos y la realización de pericias y tomas fotográficas.

Un conocedor de armas consultado por el portal La Arena advirtió sobre la peligrosidad del tipo de armamento que terminó con la vida del adolescente: "Esa arma tiene un poder destructivo tremendo, es más poderoso que una carabina ¿y podés creer que esa arma aún está sin reglamentar?", aseguró.

Un chico querido en el ambiente hípico de La Pampa

Benjamín estaba vinculado a la actividad hípica, y era parte de una familia reconocida en ese ambiente, propietaria de un caballo de carrera, Don Tito, que ganó cuadreras en la zona y que más tarde, con su nombre de pura sangre, South Men, debutó en el Hipódromo de Palermo con un triunfo, en septiembre de 2024.

Conocida la trágica noticia, en las redes sociales hubo decenas de mensajes de condolencia para los Zaikoski. Uno de ellos fue del club Abramo Rojo, que le dio una sentida despedida.

"La familia del Rojo Abramo se encuentra sumida en el más profundo e inexplicable dolor ante la repentina partida de nuestro querido Benjamin Zaikoski, a la temprana edad de 13 años, a causa de un trágico accidente. En un pueblo tan pequeño y unido como Abramo, donde todos crecemos bajo el mismo manto de amor y cuidado, esta pérdida golpea directamente en el corazón de nuestra comunidad", postearon desde el club.

Ambulancia INCUCAI A mediamañana de este lunes, el Incucai realizó un operativo para trasladar los órganos de Benjamín desde Santa Rosa a Buenos Aires.

"Aunque el dolor hoy es inmenso, sabemos que la memoria de Benja jamás se irá. Su risa, sus travesuras y su andar seguirán presentes en cada rincón de Abramo: en las canchas, en el club, en las calles que lo vieron crecer y en cada encuentro. Esa alegría vital que nos regaló será el eco que nos acompañe", señaló.

"Enviamos un abrazo inmenso a sus padres, hermanos, abuelos y a todos sus seres queridos. Sepan que todo el pueblo está presente para acompañarlos en este momento. Que encuentren consuelo en la certeza de que su hijo fue amado por todos y que su recuerdo perdurará con la fuerza de un eterno latido en nuestro querido pueblo. Nuestras mayores condolencias a la familia, y fuerzas. Vola muy alto peque", finalizó el mensaje.