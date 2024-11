La Pampa: un dron de la policía, clave para hallar a una nena perdida en lo que parecía otro caso Loan

"Cuando vi la nena desde arriba apenas era un puntito... hice zoom y cuando confirmé que era ella le acerqué el dron como una forma de acompañarla hasta que llegara el móvil", contó Facundo Chamorro, integrante de la Brigada de Investigaciones de la Policía de La Pampa, en diálogo con El Diario de La Pampa.

La nena había llegado al campo junto a su madre y algunos amigos. Junto a ellos y con su hermano de 8 años, se pusieron a juntar flores en el lugar, y en determinado momento se separó del grupo. Cuando su madre lo advirtió, intentó localizarla sin éxito. En medio de la desesperación, dieron aviso a la policía.

Como parte de la búsqueda, convocaron al enfermero Franco Ortiz, de Victorica, que también se gana la vida como pocero en arreglos de molinos y aguadas. El hombre bajó a una perforación de unos 90 metros en la zona de búsqueda, pero no encontró indicios de que la nena hubiera caído allí.

Mientras tanto, Chamorro seguía sobrevolando el área. Y con el temor a estar ante una situación similar a la del nene desaparecido en Corrientes, el operativo empezó a tomar una envergadura cada vez mayor.

Importante despliegue de la policía de La Pampa

Por prevención, montaron un operativo en las rutas pampeanas para controlar los vehículos que circulaban y salían de la provincia.

En la búsqueda ya se habían involucrado directamente el Ministro de Seguridad, Horacio Esteban Di Nápoli, la División Canes, las comisarías de Telén y Victorica, la Patrulla Rural y los Bomberos Voluntarios de Victorica.

BusquedaLaPampa1.jpeg Parte del operativo de búsqueda, que incluyó controles en caminos y rutas por temor a que la niña pudiera ser sacada de La Pampa: después la encontraron sola y perdida.

Tabmién participaba personal de los hospitales de esas dos localidades, cadetes de la Policía de La Pampa, la Brigada de Investigaciones de Santa Rosa, y el Jefe de la Policía de La Pampa, Claudio Cano, junto con la Comisaria General de la Unidad Regional I, Gladys Molina.

También estuvo presente el fiscal Enzo Rangone, quien reportó los avances al fiscal General Armando Agüero y a la Agencia de Investigación Científica de General Pico (AIC).

La buena noticia llegó desde el aire

“El campo está bastante adentro de la ruta. Nosotros primero llegamos a lo que llaman el casco que está compuesto por contenedores industriales que se adaptan para habitarlos. Ahí nos explican la secuencia de la desaparición de la nena y hacen referencia al cuadro del campo más cercano”, explicó Chamorro, quien inició el curso de piloto de drones en febrero y tres meses más tarde logró certificar su título ante la ANAC, el organismo de control aéreo nacional.

“Con el comisario inspector González, que es el jefe en Telén, dijimos que si este es el cuadro no lo vamos a caminar porque ya estaba gestionado que viniera Canes y lo íbamos a contaminar. Así que ese cuadro más cercano no se caminó y lo empecé a sobrevolar yo”, agregó el responsable del dron.

BusquedaLaPampa2-OK-VistaAerea.jpg Una de las vistas del área de búsqueda que recorría el subcomisario Chamorro al mando del dron de la policía de La Pampa.

Sin embargo, después de más de cuatro horas de búsqueda y de haber cambiado la batería del dron en cuatro oportunidades, en esa zona el subcomisario no obtuvo resultados. Pasadas las 18, decidió hacer un intento más, antes de que cayera la noche.

Ahora apuntó a otro cuadro contiguo. Lo guió su intuición. Y no se equivocó. “Más o menos me alejaba del punto de despegue unos tres kilómetros a la redonda. Pero a la nena no la encontré en ese cuadro sino en un cuadro de al lado, que creo que sería parte del otro campo; a unos dos mil quinientos metros de dónde estaba yo. Como había mucho viento me quedé estático y empecé a hacer zoom”, explicó.

“Cuando vi a la nena desde arriba apenas era un puntito. Y cuando confirmé que era ella, que venía caminando por una huella de vaca, le acerqué el dron como una forma de acompañarla hasta que llegara el móvil. La podía ver claramente y tenía una cara de susto tremenda.

Según Chamorro, el patrullero hizo contacto con la menor apenas tres o cuatro minutos después. A bordo iban el Jefe de Policía, comisario Claudio Cano, y su jefe directo, el comisario Diego Fernández, de Telén. El piloto del dron grabó el encuentro, que seguramente luego pudo mostrarle con profunda alegría a la mamá. Sucede que en el momento del hallazgo, la mujer justo había ido hasta Victorica a buscar ropa de la nena para que los perros pudieran rastrearla. Pero ya no hizo falta.

La pericia del piloto de drones había logrado un final feliz para una historia que, por horas interminables, había tomado el cariz de una inminente tragedia.