Habló la mamá de la chica de Santa Cruz que desapareció con su padrastro: "Descubrí que andaban juntos"

Ese día, a las 19.30, fue dejada por su mamá cerca del instituto de inglés donde estudia, pero cuando la mujer fue a buscarla, le dijeron que la chica no había entrado a clases.

Los allanamientos en Santa Cruz: qué se encontró

Según lo detallado por los partes policiales, en los allanamientos fueron incautados numerosos equipos de informática -incluyendo computadoras personales, celulares, pendrives, discos y tarjetas de memoria-, de los cuales se espera obtener datos acerca del paradero de la joven.

También se encontraron prendas de vestir masculina y un colchón con posibles rastros biológicos, lo que requirió la intervención de personal de Criminalística.

Screenshot_2.jpg Juan Ignacio Apaza se fue de Santa Cruz con la hija de su pareja. Lo busca Interpol.

Las últimas imágenes que registraron la presencia de Nayelly en Pico Truncado fueron tomadas por una cámara de vigilancia instalada en la vía pública y allí se la ve subiendo a una Ford EcoSport blanca propiedad de su padrastro, Juan Ignacio Esteban Apaza, de 32 años, quien también desapareció y tiene pedido de captura internacional por Interpol.

Además, la madre de Nayelly, Arcenia Servín, reveló un dato: según contó, su hija, que recién comenzó a vivir con ella en febrero pasado, porque antes vivía con su abuela en Paraguay, mantenía un vínculo desde mucho antes con su padrastro, ya que se escribían mensajes de texto y por WhatsApp.

"Es joven y no sabe lo que hace"

“Esto es muy fuerte para mí, tengo niños chiquitos, así que estamos atravesando un momento muy difícil”, reconoció Arcenia, y afirmó con toda seguridad de que se trató de una fuga armada en complicidad entre ambos.

“Ellos planearon todo y estaban esperando para escaparse, mi marido había vendido la camioneta que teníamos y comprado la EcoSport que se ve en cámara. Ella me había sacado toda su documentación y el 23 de octubre actuaron normal”, dijo la mujer. Y afirmó que su hija “es joven y no sabe lo que hace“.

Ya un mes antes de la desaparición de ambos, en septiembre, la madre de Nayelly había denunciado a Apaza tras encontrarlo en una situación comprometedora junto a su hija.

“Los descubrí que andaban juntos, les pregunté qué estaba pasando, pero ellos siempre me lo negaban, así que no me quedó otra que acudir a la Justicia”, contó.

Marchas en Pico Truncado

El caso de Nayelly ha movilizado a toda la comunidad de Pico Truncado y ya se realizaron dos marchas pidiendo por su aparición.

La segunda, llevada a cabo este miércoles, fue convocada por la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°45, institución a la que Nayelly asistía. La columna partió alrededor de las 19.30 desde el estacionamiento de Plaza San Martín de Pico Truncado.

Desde allí, con Arcenia Servín a la cabeza, familiares, profesores, compañeros de colegio y vecinos caminaron por calle 9 de Julio hasta San Martín, para doblar en esa esquina y retomar al centro de la ciudad por calle Rivadavia. Al llegar al edificio de la Comisaría Primera se detuvieron unos minutos para aplaudir.