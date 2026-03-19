Los Fundamentalistas agotaron en Comodoro Rivadavia y el Indio Solari anunció la preventa para una nueva fecha

Los primeros shows de la historia ricotera en la Patagonia serán dos. Los tickets, en ciudades de Chubut , Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y el Indio Solari anunciaron un nuevo show en Comodoro Rivadavia.

La expectativa por la llegada de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado a Chubut está a tono con lo que se esperaba. Con entradas agotadas para el concierto que darán el sábado 6 de junio en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, llegó el anuncio de un nuevo concierto, que la banda y el propio Indio Solari confirmaron en sus redes sociales oficiales.

El furor ricotero tiene lógica: se trata de las primeras actuaciones en la Patagonia de la banda que desde 2019 interpreta canciones propias y de la era de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sin la presencia de su líder quien, debido a sus problemas de salud, a partir de entonces participa de manera “virtual”, con voces y videos pregrabados. Tampoco los Redondos actuaron nunca en escenarios del sur argentino.

La publicación de Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado simplemente avisa que “por entradas agotadas en Comodoro Rivadavia ” habrá un “nuevo concierto” el domingo 7 de junio , y confirma las fechas en que estarán disponibles las entradas y los puntos de venta en ciudades patagónicas y también de la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

Los tickets para Comodoro Rivadavia

Según ese detalle, la preventa con descuento se abrirá este viernes a las 13 en la plataforma web Tuentrada.com, en tanto que el próximo viernes 27 de marzo comenzará la venta regular sin costo de servicio en ocho lugares de Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego, otros siete en Buenos Aires.

Los boletos se podrán comprar en Comodoro Rivadavia (Don José), Neuquén (Mutisia), Puerto Madryn (SEC), Trelew (Jyglo), El Bolsón (Casa Frambuesa), Caleta Olivia (Librería Cintia), Río Gallegos (Calavera No Chilla) y Río Grande (Tienda de Golosinas).

fundamentalistas .png Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia: por primera vez la banda del Indio Solari actuará en la Patagonia.

También en Bahía Blanca (Bigiticket), La Plata (Jason), Quilmes (La Estaka), San Justo (El Búho), Don Torcuato (El Sabbath) y la Ciudad de Buenos Aires (El Templo de Momo y MaxiD10Sko).

Hay hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito del banco ICBC y cuatro con tarjetas del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Las entradas para el recital del 6 de junio habían sido puestas a la venta en los mismos lugares el jueves pasado y en menos de siete días se agotaron.

Sin fakes: el Indio Solari está bien

La confirmación de que no habrá un show en Chubut sino dos termina de echar por tierra la fake relacionada con la salud del Indio que circuló el mismo día en que se anunció el primer concierto, y que surgió de un tuit del periodista de farándula Ángel de Brito que decía que el cantante había sufrido un ACV.

Virginia, la esposa de Solari, tuvo que encargarse de dar explicaciones y desmentir la alarmante información que había dado De Brito. A través del periodista Ari Lijalad, contó que la visita a una clínica local había tenido con un procedimiento médico programado, relacionado con la enfermedad de Parkinson que desde hace años afecta al músico. “Se fue a un hospital a hacer un chequeo”, aclaró.

Poco después, Solari, de 77 años, llevó tranquilidad a sus fans publicando dos fotografías tomadas en su estudio Luzbola: una en la que se lo veía tocando la guitarra y, días más tarde, otra frente a una consola de grabación.