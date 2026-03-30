Más de 50 gatos en una casa abandonada: cómo es el método que usaron para controlarlos sin sacrificarlos

Un operativo en Comodoro Rivadavia apuntó a esterilizarlos y devolverlos al lugar. La técnica se llama TNR o CER y gana terreno en el país.

El operativo para atrapar, castrar y retornar a los gatos al lugar donde vivían: una casa abandonada en Comodoro Rivadavia.

Una denuncia de vecinos proteccionistas derivó en uno de los operativos de control felino más grandes que se recuerdan en Comodoro Rivadavia : en el interior de un inmueble presuntamente abandonado en el barrio Km 8 , convivían más de 50 gatos asilvestrados. El municipio y una ONG que se especialista específicamente en esta temática decidieron intervenir, pero no de cualquier manera.

En lugar de capturar y sacrificar a los animales —una práctica que los especialistas consideran ineficaz y que ya, salvo circunstancias de riesgo extremo, raramente se emplea para evitar el maltrato animal—, se aplicó el método TNR (Trap-Neuter-Return), conocido en español como CER (Capturar, Esterilizar y Retornar).

La apuesta es quirúrgica y requiere de paciencia: se trata de castrar a cada ejemplar y devolverlo al mismo lugar donde vivía, para que la colonia se extinga de forma natural, sin generar nuevas camadas. Y sin la crueldad de elminar a los ejemplares violentamente.

El operativo en Comodoro Rivadavia

La Secretaría de Control Urbano y Operativo de Comodoro Rivadavia, a través de la Dirección de Veterinaria, articuló el trabajo con la organización Latido.ar y la agrupación Conciencia Activa. En las primeras jornadas se lograron capturar y esterilizar 20 felinos, que fueron trasladados a la sede vecinal del barrio Diadema para las intervenciones quirúrgicas.

El secretario Miguel Gómez explicó a ADNSUR que todo comenzó cuando "un grupo de proteccionistas nos informó que había una colonia de gatos en un inmueble aparentemente desocupado de Km. 8, por lo que en la jornada del viernes -20 de marzo, en la previa del último fin de semana largo- comenzaron con el operativo para castrar a estos ejemplares".

El funcionario también detalló la logística: "Se procedió a las respectivas intervenciones, dado que se logró que estos animales sostuvieran el ayuno para, posteriormente, reintegrarlos al lugar de origen".

Cuando presentó el operativo en la casa abandonada, Gómez se refirió también al horizonte de esta política municipal: "El objetivo de estas acciones es lograr que este grupo de felinos no se siga reproduciendo, por lo que continuaremos trabajando de esta manera hasta intervenir a todos los integrantes de esta colonia", explicó.

Y fue más allá: recordó que la normativa vigente establece que la cartera de Control Urbano debe velar por la esterilización de los animales sin hogar. Y destacó el compromiso del personal municipal, así como la colaboración de Conciencia Activa y de referentes como Nicolás Reyna: "siempre nos dan una gran mano en estas cuestiones".

Cómo es el TNR y qué beneficios ofrece

La experiencia en manejo de colonias felinas de Nicolás Reyna, referente de Latidos, fue clave para organizar la logística del operativo. De hecho, las ONG proteccionistas jugaron y están jugando un papel clave en la introducción de esta técnica como política municipal en distintos lugares del país.

El TNR o CER tiene tres pasos concretos. Primero, los gatos son capturados con trampas especiales que no los lastiman. Luego son trasladados a un centro veterinario donde se los castra, se les aplica la vacuna antirrábica y se les hace una pequeña marca en la oreja para identificarlos como ya intervenidos. Finalmente, son devueltos al territorio donde vivían.

Metodo TNR para control de gatos callejeros en Comodoro Rivadavia - jaula En el primer día del operativo en Comodoro Rivadavia, lograron esterilizar a 20 gatos de la colonia.

El método resuelve un problema que históricamente frustraba las políticas de control animal: retirar gatos de un área solo provoca que otros nuevos ocupen el espacio vacío —el llamado efecto vacío—. En cambio, una colonia esterilizada permanece en su lugar sin reproducirse, hasta que sus integrantes mueren de manera natural.

Los beneficios van más allá del control poblacional. Los gatos castrados son menos territoriales, reducen los maullidos nocturnos propios del celo y dejan de marcar con orina. Además, la esterilización previene enfermedades graves como infecciones uterinas, tumores mamarios y el contagio de leucemia felina o VIH felino a través de peleas entre los integrantes de la colonia.

De dónde viene el método para controlar a los gatos

Las primeras prácticas documentadas del TNR surgieron en el Reino Unido y Dinamarca. En 1970, la organización británica Cat Action Trust comenzó a aplicar formalmente el retorno de gatos esterilizados, tras observar el fracaso de las políticas de remoción. En la década del 90, el término fue estandarizado en Estados Unidos por organizaciones como Alley Cat Allies —fundada en 1990— y luego respaldado por la ASPCA, que elaboraron los protocolos científicos que hoy se usan a nivel global.

En Argentina, el método llegó principalmente a través de redes de ONG y proteccionistas que adoptaron esos protocolos ante el fracaso de los sistemas de "perreras". Con el tiempo, varios municipios lo incorporaron como herramienta oficial de salud pública. Hoy muchas localidades argentinas usan el término CER (Captura-Esterilización-Retorno), siguiendo la tendencia de países hispanohablantes como España.