Especialistas de la UNPSJB y el CONICET publicaron una investigación que surgió de casualidad y cambia lo que se sabía sobre esta zona de la Patagonia.

Un inesperado hallazgo en rocas de la costa reescribe el pasado geológico de Comodoro Rivadavia.

Un grupo de científicos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco salió a recorrer la costa de Comodoro Rivadavia junto a dos estudiantes avanzados de Geología , sin que hubiera una hipótesis particular que confirmar.

Se trataba de una experiencia de rutina más en la actividad académica pero lo que encontraron en los sedimentos costeros terminó siendo lo suficientemente significativo como para terminar publicado en la revista de la Asociación Geológica Argentina.

Lo cierto es que ahora, el hallazgo luego trabajado también con investigadores del CONICET , obliga a revisar lo que se conocía sobre el pasado geológico de esta ciudad patagónica, a la que siempre se calificó como de actividad sísmica muy leve.

Sin embargo, en un pasado mucho más reciente de lo que se pensaba hasta angora, tuvo terremotos. Y muy intenso.

Lo que encontraron en las costas de Comodoro Rivadavia

Los investigadores Francisco Oporto Romero, José Paredes, Franco Yanone y Matías Olivera analizaron capas sedimentarias en los barrios Presidente Ortiz, conocido popularmente como Kilómetro 5, y Caleta Córdova, ambos en la zona norte de la ciudad petrolera de Chubut.

Ante sus ojos se presentó algo llamativo: deformaciones internas visibles, al tiempo que los estratos inmediatamente por encima y por debajo permanecían intactos.

Esa combinación de capas deformadas rodeadas por capas sin alteraciones son una huella que no da mucho lugar a dudas: son características de sacudidas sísmicas de intensidad considerable. Es decir: terremotos.

En concreto, identificaron fallas normales, plegamientos y también estructuras producidas por el escape de fluidos, un fenómeno conocido como licuefacción.

Geólogos en las costas de Comodoro Rivadavia Los geólogos buscaban muestras para una exposición estudiantil y terminaron publicando el hallazgo en la revista de la Asociación Geológica Argentina. ADNSUR

Este tipo de deformaciones se hace especialmente visible en las rocas cuando el afloramiento (la parte que asoma por encima del suelo) está húmedo, ya sea por la lluvia o por la cercanía del mar.

"Analizamos horizontes tabulares con alta continuidad lateral que están deformados, mientras que la base y el techo están sin deformación. Estos eventos regionales se asocian a sacudidas sísmicas", explicó Oporto en diálogo con el programa Ahora en Comodoro, por Seta TV.

Una zona que se creía estable desde hace millones de años

Hasta este estudio, la comunidad científica consideraba que la actividad tectónica en el sector oriental de Comodoro Rivadavia había cesado hace aproximadamente 10 millones de años, durante el Mioceno medio.

Las nuevas evidencias indican, en cambio, que esos procesos continuaron durante el Cuaternario, un período geológicamente mucho más reciente.

"Esta información demuestra que ocurrió actividad sísmica en un lugar considerado estable hace no mucho tiempo desde el punto de vista geológico", afirmó Oporto.

La magnitud de los terremotos del pasado

El investigador aclaró que no es posible establecer con precisión la magnitud de aquellos terremotos porque no existen registros instrumentales de esa época.

Sin embargo, señaló que "para generar licuefacción se necesitan magnitudes mayores a 6 (grados en la escala de Richter)", aunque ese umbral también depende del tipo y la saturación del sedimento.

La región de Comodoro es considerada hoy una zona de muy baja actividad sísmica, lo que hace al hallazgo doblemente relevante.

Descubrimiento inesperado

La investigación nació casi por casualidad.

Franco Yanone y Matías Olivera, estudiantes avanzados de la carrera de Geología, necesitaban material para presentar en un congreso estudiantil.

"Querían presentar un trabajo en un congreso de estudiantes y se nos ocurrió recorrer las costas de Kilómetro 5 y Caleta Córdova. Encontramos estas estructuras y, por la calidad de la información, decidimos publicarlas", relató Oporto.

Caleta Cordova - costa Comodoro Rivadavia Las marcas de antiguos terremotos aparecieron en las rocas de Caleta Córdova y de Kilómetro 5, en la zona Norte de Comodoro Rivadavia.

El investigador valoró la modalidad de trabajo conjunto entre docentes, investigadores y estudiantes avanzados que hizo posible el estudio.

Esa dinámica, señaló, permitió concretar una investigación que hoy suma conocimiento concreto sobre la historia geológica de la costa patagónica.

Próxima etapa: el origen de los terremotos

El trabajo publicado es descrito por sus autores como un primer paso. Se trata de un análisis geométrico de descripción e interpretación de las estructuras encontradas.

La fase siguiente apuntará a determinar por qué ocurrieron esos movimientos. "Ahora queremos avanzar con un análisis dinámico y cinemático para intentar asignar un mecanismo u origen a esos terremotos", explicó Oporto.